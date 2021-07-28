В технополисе "ЭРА" начала работу коллегия Военно-промышленной комиссии России

ЦАМТО, 27 июля. В Анапе на базе Военного инновационного технополиса "ЭРА" в рамках Правительственной недели начала свою работу Коллегия Военно-промышленной комиссии Российской Федерации.

В работе Коллегии примут участие более 500 представителей органов военного управления, научно-исследовательских организаций и высших учебных заведений Минобороны России, ведущих предприятий ОПК, а также члены коллегии Военно-промышленной комиссии РФ и представители федеральных органов исполнительной власти.

Трехдневной программой работы предусмотрены научно-деловые мероприятия, военно-технические эксперименты и посещение тематических экспозиций, на которых представлены более 30 инновационных проектов, выполненных военнослужащими технополиса "ЭРА", а также новые робототехнические комплексы Главного научно-исследовательского межвидового центра перспективного вооружения Минобороны России.

Одним из ключевых событий недели станет военно-научная конференция "Перспективы развития робототехнических комплексов военного, двойного и специального назначения". Военный инновационный технополис "ЭРА" уже в третий раз станет площадкой для проведения конструктивного диалога об инновационных, рационализаторских, научно-технических проектах между ведущими экспертами и молодыми специалистами в области военной робототехники.

В рамках военно-научной конференции состоится практическая демонстрация инициативных разработок робототехнических комплексов отечественной промышленности на базе учебно-тренировочного полигона "Раевский".

Кроме того, участники научно-технической конференции по направлению "Информатика и вычислительная техника" обсудят состояние и перспективы развития компьютерного моделирования сложных процессов. Одной из ключевых тем станет будущее суперкомпьютерных и грид-технологий в системах военного и двойного назначения.

Впервые на площадке коллегии пройдет первая научно-техническая конференция "Состояние и перспективы развития современной науки по направлению "Малые космические аппараты" в рамках деятельности новой лаборатории технополиса. В центре обсуждения – основные направления применения космических систем на базе малых космических аппаратов в интересах решения задач Вооруженных Сил. Целью конференции является обмен опытом и знаниями по решению практических и прикладных задач в области малых космических аппаратов, а также совершенствование взаимодействия между организациями Минобороны России и предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

В рамках научно-деловой программы также запланировано проведение круглых столов, заседания советов и рабочих групп представителей промышленности и Минобороны России и научно-технический семинар "Управление созданием научно-технического задела для вооружения, военной и специальной техники и оборонно-промышленного комплекса", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.