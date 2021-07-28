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В приоритете полеты в составе пары, звена, эскадрильи

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Источник изображения: vpk-news.ru

В ходе подготовки экипажей фронтовых бомбардировщиков Су-24М авиаполка Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного под Волгоградом, за первое полугодие провели в небе более 1 тыс. часов.

При этом было выполнено более 600 бомбометаний и пусков авиационных ракет, а также более 1 тыс. самолетовылетов для обеспечения деятельности войск.

Для создания атмосферы состязательности среди летного состава авиационного полка проведены два отборочных и всеармейский этап конкурса «Авиадартс-2021».

В летнем периоде обучения приоритетной является подготовка экипажей в составе пары, звена, эскадрильи авиационных частей, увязанная с обеспечением слаживания общевойсковых подразделений, частей и соединений.

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