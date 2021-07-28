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ЦАМТО

США поставили патрульный катер "Дефиант-85" ВМС Сальвадора

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Патрульный катер "Дефиант-85" (Defiant 85)
Патрульный катер "Дефиант-85" (Defiant 85).
Источник изображения: nauticexpo.ru

ЦАМТО, 27 июля. Командующий Южным командованием ВС США адмирал Крейг С.Фаллер 22 июля в ходе официального визита в Сальвадор передал ВМС этой страны патрульный катер "Дефиант-85" (Defiant 85) компании Metal Shark.

Как сообщает Infodefensa.com, новый катер, получивший обозначение PM-15 (Patrolman 15), был доставлен на военно-морскую базу "Ла-Уньон". Перед поставкой экипаж катера прошел подготовку под руководством американских инструкторов.

Стоимость поставки катера оценивается в 5,2 млн. долл. Правительство США выделило для реализации проекта 3,2 млн. долл. в рамках программы помощи. Оставшаяся сумма была профинансирована правительством Сальвадора за счет средств кредита в размере 109 млн. долл., который страна получила в июне 2021 года от Центральноамериканского банка экономической интеграции (CABEI) для модернизации силовых структур страны.

Новый катер PM-15 дополнит флот из двух аналогичных катеров, PM-13 и PM-14, которые применяются для поддержки операций по противодействию незаконному обороту наркотиков, транснациональной организованной преступности на удалении до 200 морских миль от побережья Сальвадора.

Длина "Дефиант-85" – 87 футов (26,59 м), максимальная ширина – 6,05 м. Он оснащен двумя дизельными двигателями Caterpillar C-32 мощностью 1600 л.с., позволяющими развивать скорость 25 узлов, дальность плавания – 706 морских миль на скорости 12 узлов, автономность – 6 суток, экипаж – 10 человек. Катер оснащен 5,7-метровой надувной лодкой с жестким корпусом.

Как сообщал ЦАМТО, поставка катера ВМС Сальвадора является частью инициированной в 2017 году программы сотрудничества Южного командования ВС США (US Southern Command – SOUTHCOM) с шестью странами-союзницами из Центральной Америки, Карибского бассейна и Южной Америки. Целью проекта является улучшение оснащенности военно-морских сил и сил береговой охраны данных государств.

В июне 2017 года компания Metal Shark была выбрана командованием ВМС США в качестве подрядчика строительства в рамках программы "Иностранные военные продажи" патрульных катеров прибрежной зоны NCPV (near coastal patrol vessels) для государств-партнеров США.

Соглашение, общая стоимость которого может превысить 54 млн. долл., предполагает строительство до 13 алюминиевых катеров класса "Дефиант" для Доминиканской Республики, Сальвадора, Гондураса, Коста-Рики, Гватемалы и других государств-партнеров США. Компания также поставит до 13 комплектов электронно-оптических / инфракрасных датчиков, диагностического оборудования, обеспечит развертывание в стране назначения, подготовку экипажей и поддержку испытаний. Начальный контракт стоимостью 16,19 млн. долл. предусматривал постройку и поставку патрульных катеров NCPV Доминиканской Республике, Сальвадору и Гондурасу.

Как предполагается, до конца года в рамках программы один катер также будет поставлен Гватемале.

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Гондурас
Коста-Рика
Сальвадор
США
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Caterpillar
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