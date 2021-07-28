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Турецкие беспилотники оснастят украинскими двигателями

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Источник изображения: Фото: Yulii Zozulia / Globallookpress.com

Специализирующаяся на производстве беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) Bayraktar турецкая компания Baykar Makina заинтересовалась двигателями украинского производства. Об этом заявил генеральный директор компании Халюк Байрактар, пишет «Страна.ua».

По его словам, в Турции уже давно обратили внимание на украинские технологии, и с 2018 года между двумя странами ведется полномасштабное сотрудничество в сфере военной промышленности. Он подчеркнул, что сейчас украинскими двигателями оснащены турецкие БПЛА нового поколения Akinci, однако в будущем планируется встраивать их во всю продукцию компании, в том числе, в самые модернизированные модели.

«Мы уверены в том, что усилиями наших ученых, турецких и украинских, мы выйдем на новые горизонты по производству качественных беспилотных летательных аппаратов», — заявил Байрактар.

15 июля Военно-морские силы (ВМС) Украины получили первый турецкий беспилотный комплекс Bayraktar TB2. В месте базирования вооружений ВМС Украины были произведены его финальные испытания. Министр обороны Украины Андрей Таран рассказал, что комплекс будет применяться для наблюдения и прикрытия побережья и акваторий Черного и Азовского морей.

О поставке турецких БПЛА для ВМС президент Украины Владимир Зеленский объявил в начале июля. По его словам, украинские специалисты уже завершили обучение по управлению Bayraktar TB2 в Турции. Он также отметил, что до 2023 года Турция построит Украине современный корвет.


Валерия Шпинева

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  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Украина
Проекты
БПЛА
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