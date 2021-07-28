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ЦАМТО

Россия не может оставить без внимания поставку Украине турецких ударных БЛА Bayraktar

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БЛА Байрактар
БЛА Байрактар.
Источник изображения: Global Look Press

ЦАМТО, 27 июля. Россия не может оставить без внимания поставку Украине турецких ударных БЛА Bayraktar, поскольку даже несколько десятков таких машин представляют прямую угрозу жителям Донбасса, многие из которых являются гражданами РФ.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал в интервью "Ленте.ру" призвал Москву смириться с тем, что Анкара будет и дальше развивать связи с Киевом. По его словам, из-за поставок пары десятков турецких беспилотников Украина не станет превосходить Россию в военной мощи, а потому это не должно повлиять на отношения Турции и РФ.

"Закупка Украиной БЛА Bayraktar связана, прежде всего, с идеей Киева использовать их против республик Донбасса. В случае, если украинские военнослужащие будут должным образом обучены их применению, то даже несколько десятков таких ударных беспилотников будут представлять угрозу безопасности жителей ДНР и ЛНР, многие из которых являются гражданами России. Очевидно, что мы не можем спокойно реагировать на эти поставки, так как безопасность наших граждан является предметом первостепенного внимания для Москвы", – сказал И.Коротченко.

Директор ЦАМТО отметил, что эффективность этих беспилотников была подтверждена в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. По мнению И.Коротченко, именно БЛА Bayraktar стали одним из решающих факторов успеха азербайджанской армии.

"Данный опыт не мог быть не принят во внимание в Киеве", – добавил собеседник агентства.

Как напоминает "РИА Новости", в начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России.

Кроме того, Киев сотрудничает с Анкарой и в создании кораблей. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Турции заложили корпус корвета, который планируется достроить на украинской верфи к концу 2023 года. По мнению экспертов, речь идет о корветах класса "Ада". В ВМС Турции сейчас четыре корабля этого проекта, отмечает агентство.

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Азербайджан
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2020-й год
БПЛА
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