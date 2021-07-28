Войти
Интерфакс-АВН

В Кремле не хотели бы, чтобы вывод войск США из Ирака привел к нестабильной ситуации в этой стране

367
0
0
Военнослужащие США и Афганистана в провинции Кандагар в Афганистане
Военнослужащие США и Афганистана в провинции Кандагар в Афганистане.
Источник изображения: © AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Москва. 27 июля. ИНТЕРФАКС - Прогнозы о том, как скажется вывод войск США из Ирака на ситуации в регионе, пока преждевременны, но в Кремле не хотели бы, чтобы эта страна пополнила список нестабильных территорий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас пока рано предвосхищать события, но не хотелось бы, чтобы, в целом, к региональному потенциалу нестабильности добавилась еще одна территория", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Пескова, в Кремле внимательно следят за ситуацией в Ираке.

При этом он заметил, что ситуация в этой стране отличается от афганской, так как там "остается, по всей видимости, немалое количество так называемых военных советников".

"Очевидно, что ситуация в Ираке и Афганистане совсем разная, и вряд ли здесь можно проводить какие-то параллели, но нам всем хотелось бы, чтобы общий конфликтный потенциал в регионе не прирастал какими-то новыми эпизодами", - добавил он.

Песков также обратил внимание, что ранее власти США заявляли, что рано или поздно выведут своих военных из Ирака, так что это решение не стало для Кремля новостью.

У представителя Кремля также поинтересовались, могут ли в Ираке существовать какие-то силы, которые в настоящее время запрещены в России, но с которыми Москва потенциально могла бы вести переговоры.

"Прежде всего, мы, конечно, нацелены на продолжение контактов и развитие наших взаимоотношений с иракским правительством, с руководством Ирака. Мы заинтересованы в этом", - ответил Песков.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Ирак
Россия
США
Похожие новости
11.01.2021
Между Израилем и Ираном: почему С-400 молча наблюдают за небом Сирии
08.01.2021
The National Interest (США): российский бомбардировщик Ту-160 против американского В-1. Кто победит?
25.09.2019
"Донбасс является полигоном для российских вооруженных сил": интервью с Беном Ходжесом (Сегодня, Украина)
23.07.2018
Президент попал под санкции
16.05.2016
Военная тактика России имеет преимущества перед тактикой США и НАТО
31.05.2011
США закупают вертолеты у России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.07 14:09
  • 286
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 28.07 14:04
  • 150
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 28.07 13:31
  • 4
В России начали разработку нового стелс-истребителя пятого поколения
  • 28.07 13:25
  • 25
Первый полет нового легкого истребителя состоится в 2023 году
  • 28.07 12:33
  • 1
Источник: для управления беспилотниками "Охотник" разработают двухместный Су-57
  • 28.07 12:27
  • 9
Dassault Rafale «подбил» во время учений российский Су-35
  • 28.07 12:08
  • 1
«Су-57 для бедных» ставит авиапром в рискованное положение
  • 28.07 11:11
  • 113
Пилотажная группа "Стрижи" начинает переход на МиГ-35
  • 28.07 10:15
  • 953
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 28.07 06:14
  • 2
Москва и Минск наращивают военно-техническое сотрудничество
  • 27.07 19:25
  • 0
Отказ двигателя у самолета “Белавиа” эксперт назвал не критичной ситуацией
  • 27.07 15:59
  • 1
Пять компаний разработают «робота» взамен Bradley
  • 27.07 08:00
  • 30
АК-19: прорыв или стагнация
  • 27.07 07:26
  • 363
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 27.07 05:35
  • 2
В Кремле видят в заключении мирного договора с Японией возможность поставить точку в истории с принадлежностью южных Курил