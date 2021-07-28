Войти
Известия.ru

Суд признал законным продление ареста Ивану Сафронову

379
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным решение о продлении до 7 октября ареста бывшего советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого следствием в государственной измене. Об этом 27 июля сообщили в пресс-службе суда.

«Суд, выслушав мнения стороны, постановил решение Мосгорсуда оставить без изменения, а жалобу защиты Сафронова — без удовлетворения», — приводит ТАСС сообщение инстанции.

Следствие полагает, что, оказавшись на свободе, Сафронов скроется на территории дипломатических представительств или консульств, а потом при помощи сотрудников зарубежных спецслужб покинет Россию.

На основании этого Мосгорсуд 30 июня продлил фигуранту арест до 7 октября. Заседание проходило в закрытом режиме.

ФСБ РФ подозревает журналиста в работе на одну из спецслужб стран НАТО. По версии следствия, Сафронов передал данные о военном сотрудничестве России со странами Ближнего Востока представителю чешских спецслужб, добавляет «Газета.ру». Сафронова задержали в июле 2020 года.

Обвиняемый работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». В мае 2020-го его назначили советником главы госкорпорации «Роскосмос».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Чехия
Компании
Роскосмос
Проекты
2020-й год
NATO
Похожие новости
14.07.2021
Respekt (Чехия): российская спутниковая система нового поколения, по мнению спецслужб, позволяет шпионить за Западом
23.07.2020
ФСБ в ближайшее время проведет следственные действия с Сафроновым
23.07.2020
Оценим шпиона Сафронова в звездочках
09.07.2020
Гостайное становится явным: в деле Ивана Сафронова обнаружили личный мотив
20.07.2017
Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.07 14:09
  • 286
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 28.07 14:04
  • 150
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 28.07 13:31
  • 4
В России начали разработку нового стелс-истребителя пятого поколения
  • 28.07 13:25
  • 25
Первый полет нового легкого истребителя состоится в 2023 году
  • 28.07 12:33
  • 1
Источник: для управления беспилотниками "Охотник" разработают двухместный Су-57
  • 28.07 12:27
  • 9
Dassault Rafale «подбил» во время учений российский Су-35
  • 28.07 12:08
  • 1
«Су-57 для бедных» ставит авиапром в рискованное положение
  • 28.07 11:11
  • 113
Пилотажная группа "Стрижи" начинает переход на МиГ-35
  • 28.07 10:15
  • 953
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 28.07 06:14
  • 2
Москва и Минск наращивают военно-техническое сотрудничество
  • 27.07 19:25
  • 0
Отказ двигателя у самолета “Белавиа” эксперт назвал не критичной ситуацией
  • 27.07 15:59
  • 1
Пять компаний разработают «робота» взамен Bradley
  • 27.07 08:00
  • 30
АК-19: прорыв или стагнация
  • 27.07 07:26
  • 363
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 27.07 05:35
  • 2
В Кремле видят в заключении мирного договора с Японией возможность поставить точку в истории с принадлежностью южных Курил