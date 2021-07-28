Суд признал законным продление ареста Ивану Сафронову

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным решение о продлении до 7 октября ареста бывшего советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого следствием в государственной измене. Об этом 27 июля сообщили в пресс-службе суда.

«Суд, выслушав мнения стороны, постановил решение Мосгорсуда оставить без изменения, а жалобу защиты Сафронова — без удовлетворения», — приводит ТАСС сообщение инстанции.

Следствие полагает, что, оказавшись на свободе, Сафронов скроется на территории дипломатических представительств или консульств, а потом при помощи сотрудников зарубежных спецслужб покинет Россию.

На основании этого Мосгорсуд 30 июня продлил фигуранту арест до 7 октября. Заседание проходило в закрытом режиме.

ФСБ РФ подозревает журналиста в работе на одну из спецслужб стран НАТО. По версии следствия, Сафронов передал данные о военном сотрудничестве России со странами Ближнего Востока представителю чешских спецслужб, добавляет «Газета.ру». Сафронова задержали в июле 2020 года.

Обвиняемый работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». В мае 2020-го его назначили советником главы госкорпорации «Роскосмос».