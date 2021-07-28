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Российская газета

В России разработаны антенны-имитаторы ложных целей "свой-чужой"

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Источник изображения: Пресс-служба ЮФУ

В России разработана новая радиолокационная система-имитатор ложных целей, которая предназначена для использования в качестве маяков в аэронавигации и скрытой идентификации "свой-чужой". Модель впервые была представлена на авиасалоне МАКС-2021.

Учеными Южного федерального университета проводился поиск путей совершенствования систем связи и радиолокации, в том числе малогабаритных антенн с высоким уровнем коэффициента усиления. В качестве одного из элементов построения сверхширокополосных фазированных антенных решеток (ФАР) использовалась антенна Вивальди.

"Предлагаемая конструкция антенны Вивальди позволяет сократить количество СВЧ-материала, необходимого для производства излучателей антенной решетки, не менее чем на 29 процентов. Попутно упрощается конструкция несущих элементов антенной решетки за счет снижения массы как самих излучателей, так и вспомогательных частей", - сообщил доктор технических наук, профессор Юрий Юханов.

Имитатор ложных целей, в свою очередь, представляет собой макет антенной решетки Ван Атта с подключенным к ней блоком управления отраженным сигналом.

"Такая разработка позволит управлять характеристиками рассеяния, изменяя частотный спектр и уровень отраженных сигналов, имитируя различные объекты. Это устройство можно использовать в системах скрытой связи и в качестве маяков в аэронавигации - для скрытой идентификации свой-чужой", - отметил старший научный сотрудник Илья Мерглодов.

Ложные воздушные цели могут иметь намного большую эффективную площадь рассеивания и другие сигнатуры, чем истинная цель. Радары противника воспринимают имитаторы как цели другого класса, движущиеся в различных направлениях, с разными скоростями и ускорениями. В итоге ракетные установки ПВО противника не могут получать необходимые целеуказания и бездействуют или бьют по ложным целям.


Николай Грищенко

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МАКС-20XX
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