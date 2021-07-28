В США назвали «Белгород» наиболее совершенной российской подлодкой

Американский журнал The National Interest признал новую российскую подлодку К-329 «Белгород», оснащенную беспилотными аппаратами «Посейдон», наиболее совершенной субмариной российского военно-морского флота.

Отмечается, что «Белгород» существенно превосходит американские аналоги по размеру. В частности, подводные лодки класса «Огайо». А уступает он только советскому, а теперь и российскому тяжелому ракетному подводному крейсеру стратегического назначения проекта «Акула» («Тайфун» по кодификации NATO. — Ред.), который является самой большой подводной лодкой в мире. При этом «Посейдон» в Соединенных Штатах часто называют «оружием Судного дня». Ранее сообщалось, что 25 июня российская экспериментальная атомная подводная лодка (АПЛ) «Белгород» (проект 09852), способная нести шесть беспилотных аппаратов «Посейдон», впервые вышла в Белое море в ходе заводских ходовых испытаний. После их завершения начнутся государственные испытания. Субмарину должны передать заказчику в конце текущего года.

Подлодку «Белгород» спустили на воду 23 апреля 2019 года. За торжественной церемонией в Северодвинске посредством телемоста наблюдал президент России Владимир Путин. Ранее Минобороны сообщало о том, что экипаж для первого носителя «Посейдонов» уже сформирован и начал практическое освоение лодки и ее оружия.

О начале подготовки к испытаниям ядерных подводных роботов «Посейдон» с борта их первого штатного носителя АПЛ «Белгород» стало известно в феврале текущего года. 5 апреля сообщалось, что испытания «Белгорода» завершатся к сентябрю текущего года.

8 апреля директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов рассказал «Известиям», что ядерный подводный аппарат «Посейдон» поражает цель в три этапа. Так, сначала подлодка доставляет беспилотник к месту отправки. Затем аппарат погружается на глубину до 1 км и начинает движение в сторону цели. Непосредственно перед атакой аппарат, разгоняясь до скорости до 200 км/ч, поднимается к поверхности и производит подрыв ядерного заряда.

По его словам, против комплекса «Посейдон» практически нет «противоядия». Противоторпед со скоростями «Посейдона» не существует, а ядерный взрыв даже в удалении от береговой инфраструктуры всё равно вызовет мощное цунами, которое нанесет весьма серьезный ущерб противнику.