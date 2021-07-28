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В России описали сценарий боя Су-75 и F-35

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Источник изображения: Фото: Leonid Faerberg / Globallookpress.com

Летчик-испытатель Анатолий Кнышев описал возможный сценарий боя российского легкого тактического самолета (ЛТС), называемого Checkmate («Шах и мат»), или Су-75, с американским истребителем пятого поколения F-35. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По его словам, Су-75 получает важное преимущество в бою, так как у него во главу угла поставлена сверхманевренность, а в концепции модернизированного F-35 это требование ослабили, сделав упор на общей динамичности боевой системы.

«Хотя истребитель F-35 может летать под углом атаки в 50 градусов, он не способен при этом на боевой разворот. А Су-75 способен, что опять-таки гарантирует ему преимущество», — рассказал Кнышев.

Летчик также отметил, что бортовое оборудование российского самолета может атаковать 6 и отслеживать до 30 воздушных целей. Противник в этом уступает. Кроме того, дальность радара у Су-75 будет выше, что позволит быстрее обнаружить противника. Кнышев напомнил, что «Шах и мат» будет оснащен элементами искусственного интеллекта, которые подсказывают алгоритм действий в бою.

«Вам, конечно, хочется услышать от меня: "Я американца уделаю!" Нет, я так не скажу. Я скажу лишь, что бой будет вестись примерно равными боевыми машинами, а исход будет зависеть от умения летчика выжать из своего самолета максимум. Ну а тут, как в известной песне: "Или я его, или он меня"», — заключил летчик.

В июле «Ростех» презентовал легкий тактический самолет (ЛТС) на Международном авиационно-космическом салоне 2021 года (МАКС-21). По словам главы госкорпорации Сергея Чемезова, однодвигательный тактический истребитель будет стоить от 25 до 30 миллионов долларов.


Варвара Кошечкина

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Страны
Россия
США
Продукция
Checkmate
F-35
Компании
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
AI
Истребитель 5 поколения
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