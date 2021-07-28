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Известия.ru

Эксперт описал сценарий боя российского Су-75 и американского F-35

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Новый российский истребитель Су-75, которому дали имя Checkmate («Шах и Мат») превосходит американский самолет F-35 в маневренности и возможностях радара. Исход возможного боя между ними будет зависеть от умения пилотов. Такое мнение 27 июля высказал летчик-испытатель Анатолий Кнышев.

«Насколько мне известно, в концепции модернизированного F-35 американцы потихоньку ослабили требование к сверхманевренности своей машины, делая главный упор на общей динамичности боевой системы истребителя. А у российского Су-75, наоборот, сверхманевренность поставлена во главу угла», — рассказал Кнышев «Комсомольской правде».

Кнышев отметил, что истребитель F-35 может летать под углом атаки в 50 градусов. При этом американский самолет не способен на боевой разворот, а новый истребитель РФ способен.

Эксперт добавил, что оба самолета относятся к разряду малозаметных истребителей, однако в F-35 заметит противника позже, чем пилот Су-75, что также дает преимущество.

«Радар у Су-75 очень мощный, а дальность его обнаружения выше чем у F-35. И это даст нашему летчику очень серьезное преимущество в бою. То есть срабатывает железное правило: «Первым увидел — первым сбил», — сказал Кнышев.

По его словам, исход боя также будет зависеть от вооружения машин. Так, у Checkmate есть элементы искусственного интеллекта, которые подсказывают пилоту алгоритм действий в воздушном бою.

23 июля сообщалось, что российский новейший легкий тактический самолет Checkmate, известный также как Су-75, в США прозвали Screamer «Крикун». «Крикуном» самолет окрестили из-за большого воздухозаборника на «подбородке», который придает самолету особый вид.

20 июля президент России Владимир Путин в ходе посещения Международного авиакосмического салона-2021 осмотрел модель самолета в павильоне «Сухого». Как уточняли в «Ростехе», аналогов подобному самолету в России еще не было. Воздушное судно оснащено искусственным интеллектом, который самостоятельно проводит диагностику и информирует пилота о готовности к вылету.

Тогда глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что стоимость нового российского истребителя Checkmate составит $25–30 млн. При этом вице-премьер РФ Юрий Борисов добавил, что у России уже есть иностранный заказчик на новый истребитель.

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Страны
Россия
США
Продукция
Checkmate
F-35
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Чемезов Сергей
Проекты
AI
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