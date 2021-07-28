Тайвань ускорит строительство подводных лодок для ВМС страны

ЦАМТО, 27 июля. По информации тайваньского ресурса Taiwan News, спуск на воду первой национальной неатомной подводной лодки и поставка тяжелых торпед из США для нее, вероятно, будут реализованы раньше, чем первоначально планировалось.

Ранее сообщалось о намерении приступить к ходовым испытаниям новой подлодки в первой половине 2024 года и принять ее на вооружение в 2025 году. Тем не менее, в настоящее время Liberty Times со ссылкой на источники в вооруженных силах сообщает, что ходовые испытания НАПЛ должны начаться в сентябре 2023 года.

В свете обострения отношений с Китаем, ВС Тайваня также пытаются ускорить поставку из США 46 торпед MK-48 Mod.6. Первоначально поставка была запланирована на 2028 год, на заказчики стремятся перенести ее на 2026 год.

Как сообщал ЦАМТО, в 2017 году руководство Тайваня после получения отказов от ведущих мировых производителей в продаже НАПЛ и не принесших результата переговоров с США, приняло решение построить субмарины самостоятельно в рамках "Программы национальной подводной лодки", также известной как программа "Хай Чань".

Командование ВМС Тайваня 21 марта 2017 года подписало с Национальным Чжун-шаньским институтом науки и технологий (National Chung-Shan Institute of Science and Technology, NCSIST) и судостроительной компанией CSBC меморандум о взаимопонимании по вопросу совместной разработки проекта и постройки национальных подводных лодок. Проект поддерживается центром разработки подводных лодок, который CSBC открыла в 2016 году.

Церемония, посвященная началу строительства головной подводной лодки национальной разработки, состоялась на предприятии судостроительной компании CSBC в Гаосюне 24 ноября 2020 года. Стоимость первой подлодки оценивается в 49,3 млрд. тайваньских долл. (1,75 млрд. долл. США). Как предполагается, корпус будет готов к концу следующего года, а электронные системы будут установлены в начале 2023 года. Планируется, что НАПЛ будет передана ВМС Тайваня после завершения испытаний в 2024 году.

В случае реализации проекта по графику, ВС Тайваня закупят от 8 до 12 подводных лодок партиями из 2-3 ед. с постепенным совершенствованием их характеристик. В перспективе головная подводная лодка будет модернизирована к последней конфигурации.

По предварительной информации, длина новой подводной лодки составит около 70 м, ширина – 8 м, высота – 18 м, водоизмещение – 2500-3000 т.

В настоящее время в состав подводного флота Тайваня входят четыре дизель-электрических подлодки. Две из них (типа "Гуппи II") были построены в 1944-1950-х гг. в США, переданы в 1970-е гг. и пригодны только для обучения личного состава. Две более современные ДЭПЛ класса "Хай Лун" (класс "Зваардис" /Zwaardvis), приобретенные в Нидерландах в 1987-1988 гг., также не могут обеспечить эффективную защиту морских границ острова. В настоящее время Министерство национальной обороны Тайваня, NCSIST и голландская компания RH Marine реализуют проект их модернизации для продления срока службы до 2030 года.