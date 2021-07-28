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Интерфакс-АВН

"Ростех" разработал прибор для ориентации в тумане и пылевых бурях

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Стенд компании "Росэлектроника"
Стенд компании "Росэлектроника".
Источник изображения: Rostec

Москва. 27 июля. ИНТЕРФАКС - "Ростех" разработал прибор, позволяющий самолетам ориентироваться в условиях плохой видимости, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации "Ростех" разработал гибридный телевизионный прибор нового поколения для наблюдения за дальними объектами в условиях плохой видимости - тумана, дождя, снегопада, пылевой бури или низкой освещенности", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, чувствительность прибора позволяет применять его как в дневное, так и в ночное время суток, в том числе "обнаруживать объекты на фоне яркого неба или в сумеречной дымке и передавать их четкое изображение с высоким разрешением".

"Использование устройства в составе пассивных систем наблюдения позволяет повышать дальность их действия в 2-2,5 раза. При применении лазерной подсветки, оборудование обеспечивает обнаружение и идентификацию объекта на расстоянии до 20 км", - добавили в пресс-службе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
Росэлектроника
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