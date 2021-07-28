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ЦАМТО

В Перу открылся центр по ремонту вертолетной техники российского производства

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Ми-171Ш-П
Вертолет Ми-171Ш-П ВВС Перу в экспозиции выставки SITDEF-2017.
Источник изображения: bmpd

ЦАМТО, 27 июля. В округе Ла Хойя (департамент Арекипа, Перу) рядом с авиабазой ВВС Перу состоялось официальное открытие сервисного центра по ремонту вертолетной техники Cemae La Joya.

Как напоминает Infodefensa.com, объект создан в рамках соглашения о производственной компенсации №P/1260452011790 по контракту от 17 декабря 2013 года стоимостью 528,5 млн. долл. на приобретение 24 вертолетов Ми-171Ш-П. Центр вошел в строй с четырехлетней задержкой в связи с проблемами с перуанской стороны.

Открытый 22 июля 2021 года центр, называемый в перуанской прессе "Армейский центр технического обслуживания авиационной техники – отдел капитального ремонта", создан при содействии холдинга "Вертолеты России".

На церемонии присутствовали министр обороны Нурия Эспарх, заместитель министра по оборонным ресурсам Хосе Боггиано, командующий СВ Перу генерал Мануэль Гомес де ла Торре, начальник Cemae бригадный генерал Уильям Лозано, а также бывшие министры обороны Педро Катериано и Якке Валакиви, которые ранее несли ответственность за данный проект.

Как заявил на мероприятии генерал Мануэль Гомес де ла Торре, Cemae La Joya, по прогнозам, в будущем станет ведущим центром по обслуживанию вертолетов в регионе, способным удовлетворить потребности Вооруженных сил и Национальной полиции Перу, осуществлять обслуживание гражданских вертолетов национальных компаний, а также вертолетной техники соседних стран.

Как сообщается, сервисный центр по ремонту вертолетной техники Cemae La Joya располагает мощностями для выполнения работ по техническому обслуживанию до четырех вертолетов одновременно. На объекте могут выполняться работы по ремонту планера, основных узлов механических систем, а также авиационного и радиоэлектронного оборудования.

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