Президент Таджикистана обсудил с главой Минобороны Китая ситуацию в Афганистане

Душанбе. 27 июля. ИНТЕРФАКС - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во вторник в Душанбе обсудил с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ ситуацию в Афганистане, сообщила пресс-служба таджикского лидера.

"Глава таджикского государства с тревогой высказался о критическом развитии обстановки в этой соседней стране, в том числе в приграничных с Таджикистаном регионах и проинформировал министра обороны дружественного Китая о мерах, принимаемых Таджикистаном для укрепления охраны таджикско-афганской границы и своего оборонного потенциала в целом", - сообщает пресс-служба.

"Стороны, отметив, что резкое ухудшение военно-политической ситуации в северных и северо-восточных районах Афганистана приводит к росту напряженности и отрицательно сказывается на общем положении с обеспечением региональной безопасности, указали на важность продолжения тесной координации между соответствующими службами и профильными ведомствами двух стран", - отмечается в сообщении.

Они также отметили важность всестороннего содействия продвижению межафганского переговорного процесса.