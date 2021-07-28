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Интерфакс-АВН

Президент Таджикистана обсудил с главой Минобороны Китая ситуацию в Афганистане

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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пятаков

Душанбе. 27 июля. ИНТЕРФАКС - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во вторник в Душанбе обсудил с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ ситуацию в Афганистане, сообщила пресс-служба таджикского лидера.

"Глава таджикского государства с тревогой высказался о критическом развитии обстановки в этой соседней стране, в том числе в приграничных с Таджикистаном регионах и проинформировал министра обороны дружественного Китая о мерах, принимаемых Таджикистаном для укрепления охраны таджикско-афганской границы и своего оборонного потенциала в целом", - сообщает пресс-служба.

"Стороны, отметив, что резкое ухудшение военно-политической ситуации в северных и северо-восточных районах Афганистана приводит к росту напряженности и отрицательно сказывается на общем положении с обеспечением региональной безопасности, указали на важность продолжения тесной координации между соответствующими службами и профильными ведомствами двух стран", - отмечается в сообщении.

Они также отметили важность всестороннего содействия продвижению межафганского переговорного процесса.

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Страны
Афганистан
Китай
Таджикистан
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