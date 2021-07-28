Сирийцы «нежно» посадили израильский «Апач» с помощью российских средств РЭБ

Израильский боевой вертолет AH-64 Apache совершил вынужденную посадку на Западном берегу реки Иордан.

Согласно ряду источников, во время полета у израильской боевой машины неожиданно вышли из строя все системы управления. Ранее такие неполадки наблюдались у других американских военных вертолетов «Апач» на востоке Сирии.

В неполадках, предполагают эксперты, виноват мощный радиоэлектронный удар, нанесенный с территории Сирии.

Считают, что удар по израильской авиатехнике нанесен российскими системами радиоэлектронной борьбы «Красуха-4». Впрочем, речь может идти и о других системах РЭБ, которые Россия поставляет Сирии.

Ранее сирийским военным удалось успешно перехватить израильские ракеты, оснащенных российскими системами ПРО, пишет портал Avia-pro.net.