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Сирийцы «нежно» посадили израильский «Апач» с помощью российских средств РЭБ

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Источник изображения: vpk-news.ru

Израильский боевой вертолет AH-64 Apache совершил вынужденную посадку на Западном берегу реки Иордан.

Согласно ряду источников, во время полета у израильской боевой машины неожиданно вышли из строя все системы управления. Ранее такие неполадки наблюдались у других американских  военных вертолетов «Апач» на востоке Сирии.

В неполадках, предполагают эксперты, виноват мощный радиоэлектронный удар, нанесенный с территории Сирии.

Считают, что удар по израильской авиатехнике нанесен российскими системами радиоэлектронной борьбы «Красуха-4». Впрочем, речь может идти и о других системах РЭБ, которые Россия поставляет Сирии.

Ранее сирийским военным удалось успешно перехватить израильские ракеты, оснащенных российскими  системами ПРО, пишет портал Avia-pro.net.

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Страны
Израиль
Россия
Сирия
США
Продукция
AH-64
Красуха-4
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