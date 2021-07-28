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Известия.ru

«Роскосмос» проверил НПО «Лавочкина» и центр подготовки космонавтов

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По распоряжению руководства госкорпорации «Роскосмос» проведены плановые проверки финансово-хозяйственной деятельности в АО «НПО Лавочкина» и ФГБУ «НИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина». Так 27 июля прокомментировали «Известиям» в «Роскосмосе» информацию о возбуждении уголовного дела о хищениях в Центре подготовки космонавтов.

«Результаты вышеуказанных проверок направлены в органы прокуратуры для дачи соответствующей процессуальной оценки», — отметили в госкорпорации. Как добавили в «Роскосмосе», более подробную информацию можно получить в правоохранительных органах, которые проводят доследственные проверки по материалам.

Ранее, во вторник, стало известно, что МВД возбудило дело о хищениях в Центре подготовки космонавтов

Как сообщал РБК со ссылкой на источники, 23 июня в отделе полиции «Власиха», который специализируется на безопасности спецобъектов, было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по факту мошенничества в особо крупном размере в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина (ЦПК).

По их данным, в 2012 году между Научно-исследовательским испытательным центром подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина и госпредприятием «Спецстройсервис» был заключен договор подряда на выполнение работ по реконструкции и техническому перевооружению комплекса сооружений ЦПК. По версии следствия, в 2013–2015 годах заказчик оплатил невыполненные работы. «Ущерб составил 1 млн 376 тыс. рублей», — отметили источники.

В июне антикоррупционное расследование Следственного комитета, проведенное по факту масштабных злоупотреблений в «Роскосмосе», выявило еще одно хищение — средств, выделенных на программу ротации американских членов экипажа на МКС. Фигурантами стали бывший директор исследовательской компании ЦТП Василий Икомасов и его заместитель Эдуард Родыч-Семенча.

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КнААЗ Гагарина
НПО Лавочкина
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Спецстрой России
ЦПК Гагарина
Проекты
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