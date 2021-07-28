"Калашников" передал разработчика корабля "Буран" в состав КТРВ

НПО "Молния" входило в "Калашников" с сентября 2018 года

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Группа компаний (ГК) "Калашников" передала Научно-производственное объединение (НПО) "Молния", разработавшее космический корабль "Буран", корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ). Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе "Калашникова".

"НПО "Молния" передано в КТРВ в рамках консолидации активов, участвующих в реализации научно-производственного потенциала ракетостроения", - проинформировали в пресс-службе.

Как отметили в ГК, НПО "Молния" входило в "Калашников" с сентября 2018 года. "За время управления активом нам удалось вдвое сократить долг предприятия, а также удвоить его выручку. Предпринятые действия позволили не допустить банкротство "Молнии" и вывести предприятие из кризиса. В результате предприятие получило возможность продолжать свою деятельность и начать работу над новыми разработками", - отметили в пресс-службе.

НПО "Молния" является разработчиком советского орбитального космического корабля многоразового использования "Буран", а также одним из крупнейших российских производителей ракет-мишеней.

"Буран" - советский многоразовый космический корабль. 15 ноября 1988 года он был запущен с космодрома Байконур (ныне Казахстан) с помощью ракеты-носителя "Энергия", совершил два витка вокруг Земли и выполнил посадку на территории космодрома. Полет проходил без экипажа, его длительность составила 205 минут. "Буран" стал первым в истории космическим кораблем, выполнившим приземление в автоматическом режиме.