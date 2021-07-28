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Российская газета

Омский Трансмаш отправил в войска первую партию уникальных танков

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Источник изображения: Омсктрансмаш

Омский завод транспортного машиностроения отправил заказчику первую в этом году партию танков Т-80БВМ. Боевые машины изготовлены в рамках исполнения гособоронзаказа.

Впервые боевая машина прошла летние испытания с прохождением водной преграды. Для этого на полигоне Омсктрансмаша построен искусственный водоем. Помимо этого, танк испытывали на надежность дистанцией в пять тысяч километров. Все тесты на качество, состояние систем и механизмов, соответствие боевых машин заявленным техническим характеристикам благополучно пройдены.

- Выполнение гособоронзаказа - это приоритетное направление предприятия. Т-80БВМ отлично себя зарекомендовал. Машина имеет неоспоримое преимущество в эксплуатации при низких температурах. В этом году мы доказали, что и в любых других условиях она боеспособна, - отметил генеральный директор Омсктрансмаша Игорь Лобов.

Омсктрансмаш - единственный производитель модификации Т-80. Уникальные российские танки с газотурбинным двигателем Т-80БВМ, которые проходят модернизацию на омском предприятии, уже несут службу в разных уголках нашей страны.

Справка "РГ"

Танк Т-80БВМ - это разработанная АО "Омсктрансмаш" усовершенствованная версия танка Т-80БВ с возросшими основными боевыми качествами: огневой мощью, защищенностью и маневренностью. В танке существенно изменен многоканальный прицел наводчика. В ВС РФ боевая машина поставляется с 2019 года.


Светлана Сибина (Омск)

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Страны
Россия
Продукция
Т-80
Т-80БВМ
Компании
Минoбороны РФ
Омсктрансмаш
Проекты
Гособоронзаказ
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