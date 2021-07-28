«Калашников» передал компанию-разработчика «Бурана» в КТРВ

Группа компаний «Калашников» передала Научно-производственное объединение (НПО) «Молния», которое является разработчиком космического корабля «Буран», в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ). Об этом сообщили во вторник, 27 июля, в пресс-службе «Калашникова».

«НПО «Молния» передано в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» в рамках консолидации активов, участвующих в реализации научно-производственного потенциала ракетостроения», — сказали «РИА Новости» в пресс-службе.

НПО «Молния» входило в «Калашников» с сентября 2018 года. В «Калашникове» отметили, что за время управления активом «нам удалось вдвое сократить долг предприятия, а также удвоить его выручку».

«Предпринятые действия позволили не допустить банкротства «Молнии» и вывести предприятие из кризиса. В результате предприятие получило возможность продолжать свою деятельность и начать работу над новыми разработками», — пояснили в пресс-службе.

«Молния» находилась в «Калашникове» с целью не допустить банкротства предприятия. В частности, для этого были заключены мировые соглашения с кредиторами.

НПО «Молния» было создано в 1976 году как головное предприятие по созданию «Бурана». «Калашников» входит в «Ростех». КТРВ, являясь самостоятельной корпорацией, принадлежит государству.

В марте сообщалось, что «Молния» создаст новый аэрокосмический корабль гражданского назначения. Отмечалось, что первый полет в космос, по словам гендиректора предприятия Ольги Соколовой, челнок совершит уже в ближайшие пять лет. Она также уточнила, что полноразмерный макет корабля был представлен в закрытом павильоне на форуме «Армия 2020».