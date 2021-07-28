Модернизированные иракские БМП-1 получили более совершенные прицелы

В Ираке продолжается совершенствование имеющегося парка БМП-1. Часть находящихся в войсках бронемашин вместо боевого отделения с 73-мм гладкоствольной пушкой 2А28 "Гром" и 7,62-мм пулемета ПКТ получили спаренные ЗУ-23-2.

Эти "рогатки" имеют ряд преимуществ, например, они могут обрушить на противника до 2000 снарядов за минуту. Причем расстояние до цели составляет 2500 метров, эффективно поражается как живая сила противника, так и вражеские САУ, БМП, БТР, вооруженные автомобили и другая техника.

Эти орудия установлены во вращающихся башнях с открытым верхом, недавно их снабдили тепловизионным камерами, которые существенно улучшили возможность обнаружения противника в условиях плохой видимости.

Похожие артиллерийские установки также применяются на имеющихся в Ираке гусеничных бронетранспортерах БТР-50.

Еще одним направлением модернизации "копеек" стала установка на них доработанного обитаемого модуля с 23-мм орудием 2А14 и новым прицельным комплексом.

Обе версии улучшенных боевых машин пехоты хорошо себя зарекомендовали в различных операциях против террористических формирований запрещенных в России организаций. В настоящее время они активного эксплуатируются в бригадах Сил народного ополчения, недавно их продемонстрировали на военном параде.

Алексей Моисеев