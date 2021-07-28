Войти
Российская газета

Модернизированные иракские БМП-1 получили более совершенные прицелы

532
0
0
Источник изображения: youtube.com

В Ираке продолжается совершенствование имеющегося парка БМП-1. Часть находящихся в войсках бронемашин вместо боевого отделения с 73-мм гладкоствольной пушкой 2А28 "Гром" и 7,62-мм пулемета ПКТ получили спаренные ЗУ-23-2.

Эти "рогатки" имеют ряд преимуществ, например, они могут обрушить на противника до 2000 снарядов за минуту. Причем расстояние до цели составляет 2500 метров, эффективно поражается как живая сила противника, так и вражеские САУ, БМП, БТР, вооруженные автомобили и другая техника.

Эти орудия установлены во вращающихся башнях с открытым верхом, недавно их снабдили тепловизионным камерами, которые существенно улучшили возможность обнаружения противника в условиях плохой видимости.

Похожие артиллерийские установки также применяются на имеющихся в Ираке гусеничных бронетранспортерах БТР-50.

Еще одним направлением модернизации "копеек" стала установка на них доработанного обитаемого модуля с 23-мм орудием 2А14 и новым прицельным комплексом.

Обе версии улучшенных боевых машин пехоты хорошо себя зарекомендовали в различных операциях против террористических формирований запрещенных в России организаций. В настоящее время они активного эксплуатируются в бригадах Сил народного ополчения, недавно их продемонстрировали на военном параде.



Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Россия
Продукция
2A28
БМП-1
БТР-50
Похожие новости
02.12.2020
УАЗ с "Копьем" замечен в Ираке
23.09.2020
По обе стороны: какое советское оружие применялось на ирано-иракской войне
23.09.2020
От Каддафи до Хафтара
02.07.2018
В Ираке БМП-1 вооружили 23-мм пушкой
25.06.2018
Иракские военные нашли необычное применение советской пушке "Гром"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.07 14:04
  • 150
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 28.07 13:31
  • 4
В России начали разработку нового стелс-истребителя пятого поколения
  • 28.07 13:25
  • 25
Первый полет нового легкого истребителя состоится в 2023 году
  • 28.07 13:03
  • 285
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 28.07 12:33
  • 1
Источник: для управления беспилотниками "Охотник" разработают двухместный Су-57
  • 28.07 12:27
  • 9
Dassault Rafale «подбил» во время учений российский Су-35
  • 28.07 12:08
  • 1
«Су-57 для бедных» ставит авиапром в рискованное положение
  • 28.07 11:11
  • 113
Пилотажная группа "Стрижи" начинает переход на МиГ-35
  • 28.07 10:15
  • 953
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 28.07 06:14
  • 2
Москва и Минск наращивают военно-техническое сотрудничество
  • 27.07 19:25
  • 0
Отказ двигателя у самолета “Белавиа” эксперт назвал не критичной ситуацией
  • 27.07 15:59
  • 1
Пять компаний разработают «робота» взамен Bradley
  • 27.07 08:00
  • 30
АК-19: прорыв или стагнация
  • 27.07 07:26
  • 363
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 27.07 05:35
  • 2
В Кремле видят в заключении мирного договора с Японией возможность поставить точку в истории с принадлежностью южных Курил