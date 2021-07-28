Военные запустили роботов в городскую среду

На военных полигонах России и Республики Беларусь стартовала серия уникальных специальных учений инженерных подразделений. Они пройдут на десяти полигонах двух стран, а также на участке реки Ока. Учения организованы в рамках подготовки к совместному стратегическому российско-белорусскому учению "Запад-2021".

Специальные учения уже начались в России, сообщила во вторник пресс-служба Западного военного округа. На полигоне в Мулино разыграют совместные действия инженерно-штурмовых, мотострелковых подразделений и бойцов ВДВ по ведению боевых действий в городских условиях, учитывая опыт в Сирии. Будут использоваться робототехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-14". Планируется также массированное применение инженерной системы дистанционного минирования.

В Республике Беларусь специальные учения пройдут на полигонах Обуз-Лесновский и Брестский. Всего в двух странах будут задействованы 4,5 тысячи военнослужащих и около 650 единиц военной техники, в том числе новейшие робототехнические комплексы разминирования и пожаротушения, а также средства дистанционного минирования, установки добычи и очистки воды.

Светлана Цыганкова