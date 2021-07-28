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Российская газета

Молния поразила в полете два американских истребителя F-35B

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Источник изображения: Pixabay.com

Молния серьезно повредила два американских истребителя F-35B Lightning II.

Инцидент произошел 13 июля, но официальная информация о нем появилась недавно на сайте Корпуса морской пехоты США. Известно, что молния ударила в истребители короткого взлета и посадки F-35B вовремя полета. Пилоты не пострадали и сумели благополучно приземлиться на авиабазу Ивакуни в Японии. Однако самолеты получили серьезные повреждения. Судя по тому, что происшествию присвоили класс А, ремонт обойдется в более чем в 2,5 миллиона долларов.

К слову, истребителям традиционного взлетного варианта F-35A ранее запрещалось летать в грозу из-за проблем с бортовой системой генерации инертного газа OBIGGS.

Вертикально взлетающий вариант F-35B имеет несколько иную конструкцию системы OBIGGS, которая размещается вокруг подъемного вентилятора и исторически делает его невосприимчивым к проблемам молний.

Как заметил портал The Drive, мрачная ирония заключается в том, что через несколько дней после инцидента в официальном аккаунте базы ВВС Неллис в twitter опубликовали фотографию пары истребителей F-35A Joint Strike Fighter Lightning II, защищенных молниеотводами, на фоне которых бьет настоящая молния. В твите звучит вопрос: "Как вы думаете, какая молния бьет сильнее?", обыгрывающий название истребителя (Lightning в переводе с английского "молния").


Олег Корякин

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Япония
Продукция
F-35
F-35A
F-35B
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