На крупномасштабных учениях в Западном военном округе применят роботов

Всего в учениях принимают участие более 8 тыс. военнослужащих

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Масштабные учения инженерных войск с применением военных роботов пройдут на 12 полигонах Западного военного округа (ЗВО). Об этом во вторник сообщили в Минобороны России.

"Сегодня на 12 полигонах Западного военного округа, а также на участке реки Оки под руководством начальника инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого стартовали специальные учения инженерных войск", - сообщили в ведомстве.

Как уточняется, военные инженеры в ходе выполнения задач применят робототехнические комплексы разминирования "Уран-6" и пожаротушения "Уран-14".

"Учения проводятся в рамках подготовки к совместному стратегическому учению (ССУ) "Запад-2021" и пройдут на полигонах в Нижегородской, Владимирской, Калининградской, Ленинградской, Воронежской и Московской областях и продлятся до 30 июля", - уточнили в Минобороны.

Всего в учениях принимают участие более 8 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 1,5 тыс. единиц военной техники.