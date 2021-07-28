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Российская газета

Управлять дронами "Охотник" будет двухместный Су-57

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Источник изображения: Минобороны РФ/РИА Новости

Для управления тяжелыми ударными беспилотниками С-70 "Охотник" создается двухместный истребитель пятого поколения Су-57.

- Разработка самолета уже ведется. Предполагается, что он будет вести до четырех "Охотников", - рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе. Официальным подтверждением этой информации агентство не располагает.

Ранее сообщалось, что дроны С-70 смогут вести разведку, поражать наземные и воздушные цели в рамках сетецентрического взаимодействия с пилотируемым ведущим, истребителем Су-57. Аппараты унифицированы по ряду технологий, как минимум один Су-57 проходит программу испытаний вместе с "Охотником".

И истребитель, и беспилотник созданы в КБ Сухого. Оба используют технологии малой радиолокационной заметности. Самолет способен летать на сверхзвуковой крейсерской скорости и обладает сверхманевренностью благодаря двигателям с управляемым вектором тяги.

Ударный дрон "Охотник" выполнен по схеме летающее крыло. Он имеет турбореактивный двигатель, взлетную массу порядка 20 тонн и способен передвигаться с дозвуковой скоростью.


Антон Валагин

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Продукция
ПАК ФА
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БПЛА
Истребитель 5 поколения
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