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Известия.ru

Китайские пользователи оценили прошедший в Санкт-Петербурге парад ВМФ России

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Пользователи китайского сайта «Гуанча» оценили парад в честь Дня Военно-морского флота РФ, который прошел 25 июля в Санкт-Петербурге.

«Любой крупный надводный корабль — это уже какая-то сила! Русские действительно неплохи», — написал один из пользователей.

Некоторые также отметили размеры кораблей, к примеру, указав на то, что «124-метровый корабль создает впечатление 421-метрового». В другом комментарии к публикации указывалось, что китайские судна потерялись бы «на фоне этих гигантов».

Помимо этого, еще один из пользователей сравнил российский крейсер с китайским, подчеркнув, что КНР «почти поднялся на уровень России в военно-морском флоте».

Помимо этого, парад ВМФ оценили и читатели Yahoo News Japan. Так, один из японских пользователей удивился тому, как РФ удается поддерживать такой флот. Другой читатель предположил, что Россия совместно с Китаем может провести военные учения в районе Гавайев.

В день ВМФ, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля, президент России Владимир Путин традиционно принял Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте. В мероприятии принимали участие 4 тыс. военнослужащих ВМФ, более 50 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 48 самолетов и вертолетов морской авиации.

На этот раз парад впервые прошел без зрителей из-за сложной эпидемиологической ситуации в Северной столице.

Перед началом мероприятия российский лидер поздравил с Днем ВМФ личный состав экипажей кораблей, участвующих в Главном военно-морском параде, а также заявил, что у ВМФ РФ есть всё необходимое для защиты страны. По его словам, Россия способна нанести военный удар по любому противнику.

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Страны
Китай
Россия
Япония
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
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