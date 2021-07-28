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ЦАМТО

В инженерных войсках продолжаются работы по созданию РТК тяжелого класса

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Робототехнический комплекс разминирования "Уран-6", боевой многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-9" и робототехнический комплекс пожаротушения "Уран-14"
Робототехнический комплекс разминирования "Уран-6", боевой многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-9" и робототехнический комплекс пожаротушения "Уран-14".
Источник изображения: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

ЦАМТО, 27 июля. В инженерных войсках ВС РФ продолжается развитие средств вооружения, отвечающих современным требованиям.

Так, в интересах войск создаются многофункциональные робототехнические комплексы тяжелого класса. Комплекс ИМРТК-РТ предназначен для проделывания проходов в противотанковых минных полях и сплошного разминирования местности от взрывоопасных предметов в режиме дистанционного управления.

Кроме того, разрабатывается комплекс штурма и разграждения ИМРТК-ШР, предназначенный для обеспечения продвижения войск и выполнения инженерных работ в условиях огневого воздействия противника, в том числе для обеспечения продвижения инженерных штурмовых подразделений в условиях городских и промышленных застроек.

Также, для повышения мобильности войск создаются новые средства, предназначенные для преодоления разрушений, препятствий и механизации земляных работ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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