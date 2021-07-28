Россия наращивает производство военных и гражданских вертолетов

ЦАМТО, 27 июля. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) в 2021 году поставит 190 военных и гражданских машин, как в Россию, так и зарубежным заказчикам, это на 20 вертолетов больше, чем в прошлом году.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил гендиректор компании Андрей Богинский.

В 2020 году компания поставила 170 вертолетов, 95 из них – военные.

"У нас в планах порядка 190 вертолетов всего на этот год в реализацию. Они распределяются следующим образом: около 50 вертолетов – это гособоронзаказ, куда входят Минобороны, МЧС и прочие ведомства, порядка 55 ед. – это военно-техническое сотрудничество и 85 вертолетов гражданские – как в Россию, так и за рубеж", – цитирует "РИА Новости" А.Богинского.

Холдинг "Вертолеты России" – один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. Головной офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами. Покупатели продукции холдинга – Министерство обороны России, МВД России, МЧС России, другие государственные заказчики, авиакомпании "Газпром авиа" и UTair, крупные российские и иностранные компании.