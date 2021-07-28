Главком ВМФ России встретился с 20 делегациями иностранных ВМС, посетившими Главный военно-морской парад

ЦАМТО, 27 июля. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов 26 июля встретился в Санкт-Петербурге с 20 делегациями иностранных ВМС, которые посетили Главный военно-морской парад, состоявшийся 25 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

Главы делегаций поблагодарили главкома ВМФ за возможность посетить Парад, который в этом году был посвящен 325-летию основания Российского регулярного флота, и выразили желание вновь стать гостями Главного военно-морского парада, проводимого в День ВМФ ежегодно. Также, делегации иностранных ВМС особо отметили высокий уровень организации Главного военно-морского парада, мастерство и профессионализм российских военных моряков.

В ходе встреч адмирал Николай Евменов обсудил с иностранными делегациями вопросы дальнейшего укрепления военно-морского сотрудничества и взаимопонимания в интересах стабильности и безопасности в Мировом океане.

Главнокомандующий ВМФ России поблагодарил руководителей делегаций иностранных ВМС, ставших гостями Парада в Санкт-Петербурге и Кронштадте, а также выразил благодарность делегациям ВМС Ирана, Индии и Пакистана за участие кораблей этих стран в торжественном прохождении парадного строя на Кронштадтском рейде в ходе 5-го Главного военно-морского парада, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.