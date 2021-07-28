SpaceX и ULA разделят контракт на запуск спутников для Минобороны США - АКР

Москва. 27 июля. ИНТЕРФАКС - Частная аэрокосмическая компания SpaceX и предприятие United Launch Alliance (ULA) примут участие в конкурсе на запуск 150 военных спутников в рамках программы Агентства космического развития (АКР, структурное подразделение Министерства обороны США) в конце 2024 года, сообщается на сайте агентства.

В планах агентства вывести на низкую околоземную орбиту крупную группировку спутников для создания "Транспортного пояса" к 2024 году. В этом году АКР будет принимать заявки на отправку спутников на орбиту от этих двух компаний в рамках второй фазы программы National Security Space Launch (NSSL).

В декабре 2020 года SpaceX получила контракт на 150.5 миллионов долларов на запуск 28 спутников (20 спутников ретрансляции данных и 8 спутников предупреждения ракетных ударов) в 2022 и 2023 году.

Ранее Военно-воздушное министерство США выбрало для выведения военных и разведывательных спутников на орбиту в период с 2022 по 2027 год. ULA получила контракт на сумму 337 млн долларов для проведения 2 миссий второй фазы, а SpaceX 316 млн долларов на одну миссию в 2022 году.

В рамках этих миссий компании должны провести интеграционные исследования, создать техническую базу для запуска, систему наблюдения, производить ракеты-носители и обеспечить условия для успешного выполнения поставленных задач.