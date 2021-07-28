В Нигерию прибыла первая партия самолетов A-29 "Супер Тукано"

ЦАМТО, 27 июля. ВВС Нигерии получили первые шесть легких боевых самолетов A-29 "Супер Тукано" через четыре года после одобрения администрацией США их поставки западноафриканскому государству.

Первая партия из 6 самолетов A-29 "Супер Тукано", вылетевших 14 июля из США, 22 июля прибыла в город Кано на севере Нигерии. Как ожидается, официальная церемония приятия самолетов на вооружение ВВС Нигерии состоится в августе 2021 года.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2017 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Нигерии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 12 легких боевых самолетов A-29 "Супер Тукано", вооружения, сопутствующего оборудования и услуг стоимостью до 593 млн. долл.

В декабре 2018 года командование ВВС США подписало со Sierra Nevada Corporation и Embraer Defense & Security контракт на поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" 12 самолетов A-29 (EMB-314) "Супер Тукано" для ВВС Нигерии. Стоимость соглашения составила 329,076 млн. долл. Максимальная стоимость соглашения была согласована в размере 344,727 млн. долл. с учетом поставки 6 инфракрасных систем переднего обзора.

Помимо самолетов, контракт предусматривает продажу наземных систем обучения, системы планирования операций, системы послеполетного разбора, запасных частей, наземного вспомогательного оборудования, постоянную материальную поддержку американского подрядчика в США и за рубежом. Сборка самолетов осуществляется на совместном предприятии Sierra Nevada Corporation (SNC) и Embraer Defense & Security в Джексонвилле (шт.Флорида).

Первый A-29, собранный для ВВС Нигерии, поднялся в воздух в апреле 2020 года. К концу 2020 года шесть самолетов использовались для переобучения нигерийских пилотов на базе ВВС США "Муди" (шт.Джорджия). На текущий момент производство самолетов практически завершено.

Как планируется, оставшиеся шесть A-29 будут доставлены в Нигерию до конца октября 2021 года.

A-29 (EMB-314) "Супер Тукано" может применяться для основной и повышенной летной подготовки, непосредственной авиационной поддержки, разведки, борьбы с незаконными вооруженными формированиями. Самолет был выбран ВВС 15 стран мира.