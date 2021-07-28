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Интерфакс-АВН

Защищенную видеоконференцсвязь обеспечат российские программные продукты

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Astra Linux
Операционная система Astra Linux.
Источник изображения: ТАСС/Петр Ковалев

Подтверждена совместимость ПО VideoMost с ОС Astra Linux Special Edition

Москва. 27 июля. ИНТЕРФАКС - Завершены испытания совместимости отечественного ВКС-продукта VideoMost с операционной системой специального назначения Astra Linux Special Edition, сообщает пресс-служба группы компаний Astra Linux.

"Результаты исследований подтвердили, что совместное решение можно использовать без ограничений для безопасной коммуникации сотрудников любых государственных и частных организаций так как оно полностью работоспособно. Пользователям доступен весь его функционал", - сказано в пресс-релизе.

В сообщении приводятся слова директора по продуктам ГК Astra Linux Евгения Векшина, который отметил, что VideoMost, одна из самых востребованных отечественных систем унифицированных коммуникаций. "Наше технологическое партнерство открывает новые возможности для организации безопасной удаленной работы сотрудников, что особенно актуально для российских компаний в текущих реалиях", - сказал он.

По словам председателя правления VideoMost Андрея Свириденко, на которого ссылается пресс-служба, совместное использование VideoMost и Astra Linux Special Edition - это быстрый и эффективный способ цифровизации рабочих мест. Внедрение стеков российских разработок позволяет замещать оборудование и программное обеспечение зарубежных производителей и является драйвером цифровой трансформации на любом отечественном предприятии.

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Страны
Россия
Проекты
ИТ
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