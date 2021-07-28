Масштабные учения инженерных войск начались на полигонах Западного военного округа

Москва. 27 июля. ИНТЕРФАКС - Свыше 8 тыс. военнослужащих принимают участие в специальных учениях инженерных войск, которые проводятся в рамках подготовки к совместному стратегическому учению "Запад-2021", сообщает во вторник департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Основными целями учений являются проверка готовности инженерных войск с апробацией новых способов выполнения задач по предназначению, а также продолжение внедрения приобретенного в Сирийской Арабской Республики опыта в программы подготовки инженерных подразделений", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве отметили, что учения продлятся до 30 июля и пройдут на полигонах 12-ти полигонах Западного военного округа в Нижегородской, Владимирской, Калининградской, Ленинградской, Воронежской и Московской областях. Также часть учений пройдет на участке реки Ока.

По информации ведомства, учения стартовали сегодня и в них будет задействовано более 8 тыс. военнослужащих и порядка 1 500 военной техники.

"Военные инженеры в ходе выполнения задач применят робототехнические комплексы разминирования "Уран-6" и пожаротушения "Уран-14", а также новейшие системы дистанционного минирования, универсальный минный заградитель УМЗ-К, установки добычи и очистки воды", - сообщает министерство.