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Известия.ru

В Турции призвали Россию смириться с поставками оружия на Украину

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/ukrinform/Dmytro Smolyenko

Переговоры Анкары и Киева по поставкам оружия Украине не должны влиять на отношения Турции с Россией. Об этом 27 июля заявил профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал.

По его словам, России надо смириться с дальнейшим развитием связей Турции и Украины. Как он отметил, поставки пары десятков турецких беспилотников не сделают вооруженные силы Украины превосходящими по мощности Россию.

«Западные страны, Соединенные Штаты и другие будут лишь натравливать Украину на Россию. А нам незачем провоцировать Украину, мы просто стремимся поддерживать наши отношения на хорошем уровне. Это большая разница», — выразил он свою точку зрения в беседе с «Лентой.ру».

Как добавил Унал, у Турции хорошие отношения и с Россией, и с Украиной, поэтому страна может быть посредником между сторонами.

Россия не должна видеть отношения Анкары и Киева как угрозу Москве, заключил профессор.

В апреле сообщалось о том, что турецкие ударные беспилотники Bayraktar приобрела Украина. На следующий день украинские СМИ сообщали, что Киев впервые использовал их в Донбассе.

На фоне этих событий министр иностранных дел Сергей Лавров призвал Анкару и другие столицы не подпитывать милитаристические настроения Киева.


В июне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страна приобрела у Турции ударные беспилотники для «сдерживания» России и защиты своей территории, напомнила «Газета.ру».

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Россия
Турция
Украина
Персоны
Лавров Сергей
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