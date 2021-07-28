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ПГРК «Ярс» вышли на маршруты патрулирования

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Источник изображения: vpk-news.ru

В ходе учений подразделения Иркутского ракетного соединения заняли полевые позиции и приступили к несению боевого дежурства. Военнослужащие на пусковых установках ПГРК «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования.

Стратегические ракетчики отрабатывают вывод ракетных комплексов на полевые позиции, рассредоточение агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерное оборудование, организацию маскировки, боевого охранения, а также совершают марши протяженностью до 100 км.

В свою очередь противодиверсионные силы выполняют задачу по обнаружению, блокированию и уничтожению условных диверсантов, применяя при этом беспилотные летательные аппараты (БЛА).

По замыслу поступившей вводной условные диверсионные группы скрытно минировали маршруты боевого патрулирования, однако были обнаружены на дальних подступах к полевым позициям. Несмотря на численное превосходство условного противника, подразделения охраны и обороны полностью его нейтрализовали.

При интенсивных маневренных действиях на полевых позициях колонна ПГРК «Ярс» преодолела условно зараженный участок местности.

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  • В новости упоминаются
Продукция
РС-24 Ярс
Проекты
БПЛА
Военные учения
ПГРК
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