Япония провела успешное испытание ракеты с новым двигателем

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) сообщило во вторник, 27 июля, о проведении успешного испытания метеорологической ракеты S-520 с новым двигателем собственной разработки.

Запуск ракеты был проведен с площадки космического центра Утиноура в префектуре Кагосима. Двигатель, разработанный JAXA, генерирует ударную волну за счет сожжения метана и кислорода. В случае успешного завершения разработки эта технология позволит уменьшить размер двигателя для ракет в десять раз.

Ранее, 12 мая, стало известно, что правительство Японии собирается разработать ракету-носитель нового поколения с возвращаемой первой ступенью для ее многоразового использования. Испытания планируют провести в 2026 году, а первый полноценный запуск намечен на 2030 год. Страна намерена применять технологии, схожие с теми, которые внедрила компания SpaceX в ракету-носитель Falcon 9. Речь идет о посадке первой ступени на плавучую платформу.

С начала 2000-х Япония использует ракету-носитель H-2A. Один ее запуск обходится в 10 млрд иен ($91 млн), что гораздо дороже других мировых аналогов. До весны 2022 года Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) намерено провести первый запуск новой ракеты H-III. Помимо технологии возвращаемой первой ступени в ракету следующего поколения внедрят компоненты от частных производителей для дальнейшего удешевления ее конечной стоимости.

Осенью прошлого года стало известно, что японское агентство аэрокосмических исследований планирует к 2035 году построить на Луне завод по производству водородного топлива.