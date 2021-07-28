"Мы у красной черты": у Крыма мог погибнуть последний британский эсминец

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Командование ВМС Великобритании бьет тревогу: у королевского флота практически не осталось крупных надводных кораблей, способных выйти в море. Из шести наиболее современных эсминцев типа 45 выполнять боевые задачи способен только один. Лондон даже готов просить у союзников по НАТО корабли для эскорта двух своих авианосцев в дальних походах. О проблемах бывшей "владычицы морей" — в материале РИА Новости.

Детские болезни

Эсминцы типа 45 — самые мощные корабли с ракетным вооружением в ВМС Великобритании. Их главная задача — прикрытие морских ударных групп от воздушного нападения. Эффективная система ПВО PAAMS, противокорабельные ракеты "Гарпун", 113-миллиметровая артиллерийская установка, зенитные автоматы и противолодочное вооружение — всего в нулевые построили шесть таких вымпелов. Самый молодой — HMS Duncan — заступил на службу в сентябре 2013-го.

Эскадренный миноносец типа 45 HMS Diamond Источник изображения: © Фото : MoD/Crown copyright

Западные специалисты называют их плавучими батареями ПВО. Однако программу с самого начала преследовали неудачи. В частности, довольно быстро выявили конструктивные недостатки системы охлаждения газовых турбин, из-за чего сильно пострадала надежность силовой установки.

Корабли неоднократно выходили из строя. Так, HMS Dountless заглох в море в 2014-м, HMS Duncan — в 2016-м. А головной эсминец серии HMS Daring терял ход дважды — в 2010-м и 2011-м.

Последний инцидент произошел в начале лета. Во время похода британской группы во главе с авианосцем HMS Queen Elizabeth в Средиземное море эсминец HMS Diamond из-за неисправности двигателя покинул ордер и отправился в ремонт на греческий Крит. Это в очередной раз показало, что эсминцы типа 45 крайне ненадежны в жарком климате и теплых морях.

Единственный эсминец

Министерство обороны Великобритании пытается исправить ситуацию. В 2018-м приступили к разработке улучшенной двигательной установки. Все шесть кораблей модернизируют к середине 2020-х. А пока HMS Daring, HMS Duncan, HMS Dragon и HMS Diamond пришвартованы у причалов и проходят техническое обслуживание. HMS Dauntless используется для испытаний перспективного двигателя и освобожден от повседневной службы.

Британский эсминец Defender Источник изображения: © Фото : Royal Navy

В распоряжении британских адмиралов только один эсминец типа 45 — HMS Defender. Тот самый, который 23 июня нарушил морскую границу России у крымского мыса Фиолент, и пограничникам пришлось вытеснять его в нейтральные воды. Британское военно-морское командование может сколько угодно заявлять о праве своих кораблей ходить вдоль побережья Крыма, о необходимости поддержки Украины, но факт остается фактом: Лондон отправил к российским границам единственный боеспособный эсминец.

А без "сорок пятых" авианосцы HMS Queen Elizabeth и HMS Prince of Whales рискуют остаться беззащитными в дальних походах. Также роль плавучих батарей ПВО выполняют 13 фрегатов типа 23, построенных с 1991 по 2002 год. Однако их главная задача — охота за подлодками. Штатный зенитный ракетный комплекс CAMM стреляет всего на 45 километров, чего явно недостаточно для надежной защиты ордера от самолетов и крылатых ракет.

"Проблема действительно существует, — констатировал глава оборонного комитета при палате общин Тобиас Эллвуд. — Если выйдет из строя наш единственный боеспособный эсминец, придется обращаться к союзникам по НАТО, чтобы они выделили корабли для прикрытия наших авианосных ударных групп. Мы подошли к красной черте, за которой — деградация флота".

Бреши в обороне

Конструктивные дефекты при проектировании кораблей новых классов — давняя головная боль ВМС Великобритании. Перед принятием в боевой состав флота неоднократно ломались оба авианосца. В июле 2019-го пришлось прервать морские испытания HMS Queen Elizabeth: вода затопила один из отсеков. В Минобороны тогда сообщили о "небольшой проблеме во внутренней системе судна".

Авианосец HMS Queen Elizabeth Источник изображения: CC BY-SA 4.0 / Brian Burnell /

Но по данным британских СМИ, "Королева Елизавета" успела хлебнуть 200 тонн морской воды. Конечно, для корабля водоизмещением 65 тысяч тонн это совсем немного, но испытания были сорваны. Причем за два года до этого головной авианосец серии уже давал течь.

Отдельная тема для обсуждения экспертного сообщества — бортовое оборудование "Елизаветы". В 2017-м в прессу просочилась информация, что на компьютерах в центре управления боевыми операциями установлена устаревшая, давно не поддерживаемая операционная система. Получается, что авианосец уязвим и для кибератак.

У HMS Prince of Whales свои проблемы. Осенью 2020-го авианосец стоимостью 3,1 миллиарда фунтов отправили в ремонт: в системе пожаротушения прорвало трубы, в машинное отделение хлынула морская вода, затопившая дорогостоящее электрооборудование. В результате на несколько месяцев сдвинулись сроки похода к берегам США для загрузки истребителей F-35 палубного авиакрыла.

Таким образом, в военном флоте бывшей "владычицы морей" зияют серьезные бреши. Заткнуть их британцы хотят кораблями новых проектов. Ожидается, что восемь перспективных фрегатов типа 26 будут одновременно действовать как корабли и противовоздушной, и противолодочной обороны. Кроме того, они смогут атаковать наземные цели крылатыми ракетами "Томагавк".