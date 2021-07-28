Омсктрансмаш отправил в войска первую в 2021г партию танков Т-80БВМ

Омск. 27 июля. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Первую в 2021 году партию танков Т-80БВМ с газотурбинным двигателем отправил заказчику Омский завод транспортного машиностроения (в составе АО "Концерн "Уралвагонзавод" входит в Госкорпорацию Ростех), сообщает во вторник пресс-служба предприятия.

"Омский завод транспортного машиностроения отправил заказчику первую в этом году партию танков Т-80БВМ. Боевые машины изготовлены в рамках исполнения гособоронзаказа", - говорится в сообщении.

Объем отправленной партии на предприятии "Интерфаксу" не уточнили.

Омсктрансмаш - единственный производитель этой модификации Т-80 с газотурбинным двигателем.

На предприятии отмечают, что для контроля качества боевых машин, состояния всех систем и механизмов, а также для оценки соответствия танков заявленным техническим характеристикам были проведены все необходимые проверки. В этом году машина впервые проходила испытания летом, они включали в себя, в том числе, прохождение водной преграды - для этих целей на полигоне Омсктрансмаша был построен искусственный водоем. Кроме этого, танк испытывали на надежность дистанцией в 5 тыс. км.

"Выполнение гособоронзаказа - это приоритетное направление для нашего предприятия. Т-80БВМ отлично себя зарекомендовали за последние годы, они имеют неоспоримое преимущество при эксплуатации при низких температурах. В этом году мы доказали, что и в любых других условиях они боеспособны", - цитирует пресс-служба генерального директора АО "Омсктрансмаш" Игоря Лобова.

Танк Т-80БВМ - это разработанная Омсктрансмашем усовершенствованная версия танка Т-80БВ с возросшими основными боевыми качествами: огневой мощью, защищенностью и маневренностью. В танке существенно изменен многоканальный прицел наводчика, в конструкции которого ранее использовались комплектующие зарубежного производства. В вооруженные силы РФ боевая машина поставляется с 2019 года.