Российские военные прибыли в КНР для участия в совместном учении

Владивосток. 27 июля. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Подразделения мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкалье, готовятся к совместному оперативно-стратегическому учению "Сибу/Взаимодействие - 2021", российские военнослужащие прибыли на территорию КНР, сообщила во вторник пресс-служба ВВО.

"Планируется проведение рекогносцировки района учения, несколько тренировок, как раздельных, так и совместных", - говорится в сообщении.

Ранее в ходе переговоров, организованных начальником отдела международного военного сотрудничества ВВО полковником Степаном Тараевым, представители российской и китайской сторон согласовали порядок прибытия воинского контингента ВС России на территорию КНР, состав сил и средств, план проведения учения, порядок материально-технического обеспечения.

От ВВО в маневрах примут участие личный состав мотострелкового соединения, аппарат управления, подразделение оперативно-тактической авиации.