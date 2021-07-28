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ТАСС

Главный конструктор считает, что Ил-112В может обновить парк военно-транспортной авиации

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Полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В
Полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Марина Лысцева

Как отметил Сергей Ганин, в настоящее время продолжается программа испытаний, самолет подтверждает расчетные характеристики, заложенные при проектировании машины

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Новейший военно-транспортный самолет Ил-112В сможет обновить парк российской легкой военно-транспортной авиации, в котором преобладают самолеты Ан-26. Об этом ТАСС рассказал главный конструктор ПАО "Ил" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех") Сергей Ганин.

"Ил-112В - легкий военно-транспортный самолет, который сможет прийти на смену турбовинтовым самолетам такой размерности, как Ан-24 и Ан-26. Но здесь важно отметить, что "антоновские" - это самолеты еще советского времени, созданные под задачи и в соответствии с требованиями той эпохи. А Ил-112В - самолет сегодняшнего дня, соответствующий современным требованиям и к комплексу оборудования, и к силовой установке, и к экологическим нормам и шуму", - проинформировал Ганин.

По его словам, важное условие при создании новой машины - полностью отечественные комплектующие, системы и оборудование. "Мы работаем только с отечественными поставщиками, и это обеспечит при развитии программы в том числе важное экономическое преимущество. Ил-112 полностью управляем по цепочке кооперации. Это гарантирует прогнозируемое ценообразование", - сообщил Ганин.

Как отметил главный конструктор, в настоящее время продолжается программа испытаний, самолет подтверждает расчетные характеристики, заложенные при проектировании машины. "Сейчас мы подтверждаем характеристики, которые были указаны в техническом задании и предъявляются к самолету. Кроме того, данные требования учитывают развитие платформы с учетом того, что машина, безусловно, будет дальше модифицироваться. Мы понимаем, что номенклатура грузов будет только увеличиваться", - подытожил Ганин.

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