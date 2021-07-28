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Военно-промышленный курьер

ПСБ провел круглый стол в рамках авиасалона «МАКС»

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Источник изображения: vpk-news.ru

21 июля 2021 года ПСБ в рамках Международного авиационно-космического салона (МАКС) стал организатором круглого стола на тему «Кадры – драйвер развития промышленных предприятий. Как выиграть конкуренцию и удержать лучшие кадры?».

Участники мероприятия обсудили вопросы кадрового обеспечения предприятий ОПК и авиапромышленной отрасли, инструменты государственной поддержки и удержания ключевых кадров, механизмы привлечения и стимулирования талантливой молодежи, новые подходы к программам кадровой трансформации предприятий – лидеров отрасли и многое другое.

В круглом столе приняли участие представители ПСБ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Федерального кадрового центра ОПК РФ, а также топ-менеджеры ГК «Ростех», госкорпорации «Роскосмос» и др.

Старший вице-президент – директор дирекции розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц отметил значимость обеспечения молодежи и ключевых кадров, работающих в сфере ОПК и авиапрома, жильем и обозначил ряд направлений для совместной работы с предприятиями комплекса. «В российском авиапроме заняты тысячи людей, в том числе молодые специалисты, инженеры, конструкторы и разработчики. Развитие человеческого потенциала и создание достойных и конкурентных условий труда для них в конечном итоге играет определяющую роль в обеспечении технологического лидерства России в настоящем и будущем. ПСБ как опорный банк ОПК России развивает удобные финансовые сервисы и предлагает комплексные решения по ипотечным программам. Разработка банковских продуктов, ориентированных на потребности сотрудников данных отраслей, позволила нам в 1,7 раза увеличить численность зарплатных клиентов в сегменте ОПК за последний год», – подчеркнул Мигель Маркарянц.

По мнению вице-президента – директора департамента по работе с предприятиями ОПК ПСБ Александра Рохмина, развитие совместных льготных ипотечных программ за счет субсидий государства или работодателя может стать эффективным инструментом удержания и долгосрочной мотивации работников. «Сегодня ПСБ имеет в своем активе ряд успешно реализованных примеров такого сотрудничества с работодателями. В частности, в рамках соглашений с Министерством промышленности и торговли РФ и рядом предприятий ОПК сотрудникам министерства и предприятий стали доступны ипотечные программы по льготной ставке. Благодаря этим программам более тысячи семей смогли улучшить свои жилищные условия. Также ПСБ разработал программы дополнительного финансового стимулирования работников, включающие ипотечные кредиты без первоначального взноса или субсидирование части ежемесячного ипотечного платежа за счет средств работодателя. Льготная ипотека способна стать инструментом долгосрочной мотивации и поддержки специалистов, выполняющих стратегически важные для государства задачи», – заключил Александр Рохмин.

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 28 (891) за 27 июля 2021 года

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Проекты
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