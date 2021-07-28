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Военно-промышленный курьер

«Финвал»: бизнес-курорт для профессионалов

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Источник изображения: Фото: Алексей Песков

МАКС предоставляет участникам колоссальные возможности

В первый день работы авиасалона опытом участия своей компании на МАКСе поделилась Алина Болдырева, директор департамента маркетинга группы компаний «Финвал».

– Алина Олеговна, основное направление «Финвала» – инжиниринг. Неужели у вас столько клиентов из авиационной отрасли, что стоит участвовать в специализированной авиавыставке?

– В своей маркетинговой политике мы стараемся не распылять средства, направляемые на расширение клиентской базы, а выбирать направления, на которых в состоянии достичь максимальной эффективности. Это касается и сотрудничества со СМИ, где мы смотрим на наиболее влиятельные по нашему направлению, – что в немалой степени относится и к вашей газете «ВПК», и участию в выставках. По большому счету их всего две – МАКС и связанная с металлообработкой. Но уж если участвуем, то делаем это по полной программе.

– Который раз «Финвал» принимает участие в авиакосмическом салоне?

– Пятый. На третий раз, четыре года назад, мы решили вложиться в аренду собственного шале на первой к летному полю линии. Эффект был потрясающий! Тогда, в 2017-м, мы занимали площадь всего в 200 квадратных метров – и поняли, что нам этого мало: просто тесно было от гостей. Тогда мы заключили множество контрактов и приняли решение на МАКС-2019 арендовать площадь уже двойного шале, 500 квадратных метров. Столько же заняли и на этот раз.

«Финвал» предлагает клиентам внедрение новейших технологий

– Дорого же…

– Не то слово. Но и эффективно. Скажу так: на занимаемое нами место есть много претендентов, и чтобы сохранить его за собой, необходимо как можно раньше подавать заявку и делать все возможное, чтобы она была реализована. Мы на постоянной основе поддерживаем контакты с нашими клиентами – это свыше 7500 компаний. Заранее готовим встречи, и каждая наша выставка демонстрирует отличные результаты.

– Выставка не успела открыться, а у вас уже жизнь кипит и никакой раскачки.

– 30 процентов наших заказчиков – из авиационной отрасли, график встреч на выставке мы начинаем планировать за полгода и стараемся его выдержать. Это сложно. Ведь МАКС – своего рода «промышленный курорт», куда руководители предприятий приезжают не только заключать контракты, но и провести время в своем кругу, неформально пообщаться – при этом наслаждаясь летной программой. Ее с нашей открытой части наблюдать очень удобно! И я надеюсь, что наше нынешнее участие в авиасалоне окажется успешным. Мы сделали все, чтобы гости с удовольствием переходили в разряд наших постоянных клиентов и партнеров.


Беседовал Алексей Песков

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 28 (891) за 27 июля 2021 года

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  • В новости упоминаются
Продукция
F-16
Проекты
МАКС-20XX
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