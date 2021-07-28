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Известия.ru

Военные РФ при подготовке к совместным учениям преодолели водные преграды

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Военнослужащие российского миротворческого соединения Центрального военного округа в рамках подготовки к совместным учениям с коллегами из Узбекистана, которые должны состояться в августа на полигоне «Термез», преодолели водные преграды на бронетранспортере БТР-82А.


Так, в процессе подготовки к двусторонним военным учениям российские миротворцы совершили марш и с ходу форсировали водную преграду на бронетранспортере. С помощью техники военные преодолели водную поверхность на максимальной скорости.

Уточняется, что практические мероприятия состоялись на Рощинском полигоне, расположенном в Самарской области.

В рамках совместных учений военнослужащих России и Узбекистана будут задействованы около 1,5 тыс. военных. Полигон «Термез», на полях которого планируется провести военные мероприятия, располагается на территории Узбекистана и граничит с Афганистаном. К учениям будет привлечено порядка 200 единиц военной техники, в том числе авиационного предназначения.

Ранее, 22 июля, стало известно о том, что на совместные военные учения направят штурмовиков Су-25СМ объединенной российской военной базы.

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Страны
Афганистан
Россия
Узбекистан
Продукция
БТР-82
БТР-82А
Су-25
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