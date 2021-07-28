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Военно-промышленный курьер

На МАКС-2021 впервые показан экспортный СУ-57

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Источник изображения: vpk-news.ru

В числе интересных новинок, показанных на МАКС-2021, одной из наиболее заметных можно выделить впервые представленную на таком форуме экспортную версию российского истребителя 5-го поколения Су-57Э. Сам факт появления такой модификации этого истребителя говорит о том, что серийное производство машины уже налажено и основные ее детские болезни преодолены.

Внешне эта машина ничем не отличается от базовой версии, поставляющейся в российские Вооруженные силы. Присутствующие консультанты сообщили, что эта модификация Су-57 несколько отличается от базовой конструкции в направлении некоторого ухудшения ее тактико-технических характеристик и соответственно боевых возможностей. Однако планер самолета остался без изменений. Летно-технические характеристики экспортной версии не отличаются от аналогичных показателей самолетов, поставляемых в ВС РФ в настоящее время. Вместе с тем на экспорт поставок машин с новым двигателем, испытания и доводка которого в настоящее время завершаются, не предполагается. Поэтому в ближайшей перспективе по своим летно-техническим данным Су-57, поставляемый в ВКС РФ, будет превосходить экспортную версию.

Вполне естественно, не предполагается поставка на экспорт систем вооружения, имеющих критическое значение для безопасности России. По этой причине, надо полагать, что ракеты сверхбольшой дальности Р-37 и КС-172, применение которых, судя по материалам открытых источников, предусмотрено с российских Су-57, в номенклатуру вооружения его экспортной версии включены не будут. Поэтому нет необходимости включать в состав БРЭО соответствующее оборудование. Можно предположить, что, вероятно, не будет устанавливаться на экспортных самолетах и российская прорывная разработка фирмы «Гермес», известная под названием СВП, которая, будучи установленной на самолетах Су-24 и Ту-22м3, продемонстрировала исключительно высокую эффективность в Сирии.

Консультанты также отметили, что режимы работы и параметры БРЭО, в частности бортовой РЛС, экспортной версии Су-57 будут существенно отличаться от тех, которые устанавливаются на базовой модификации. Можно предполагать, что на экспортных версиях в соответствии с пожеланиями заказчиков будет устанавливаться техника и оборудование, в том числе и авионика, БРЭО, иностранного производства.

Таким образом, экспортная версия Су-57 станет существенно отличаться от базовой модификации, и продажа таких самолетов за рубеж серьезных угроз национальной безопасности России не создаст.


Константин Сивков, заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 28 (891) за 27 июля 2021 года

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Гермес
ПАК ФА
Р-37
Су-24
Ту-22М
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
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