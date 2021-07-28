«Разрушитель моря» из Израиля

Компания Rafael представила компактную противокорабельную ракету пятого поколения

На специальном онлайн-брифинге специалисты израильской компании Rafael представили свою новую противокорабельную ракету Sea Breaker («Разрушитель моря»), которая должна эффективно поражать надводные и наземные цели на дистанциях до 300 километров. Новая ПКР относится к пятому поколению оружия, оснащена бортовым компьютером, позволяющим использовать искусственный интеллект с алгоритмами поиска, распознавания целей и автономного, без вмешательства оператора, принятия решения при выборе цели для ее уничтожения.

Новыми ракетами планируется вооружить шесть новейших корветов типа Sa'ar 6. Два уже в строю – Magen и Oz, однако пока без ПКР. Четыре корабля строятся.

Sa'ar 6 имеет водоизмещение почти 1900 тонн при полной загрузке и длину 90 метров. Корвет вооружен 76-мм пушкой Oto Melara, двумя боевыми станциями «Тайфун», 32 ячейками вертикального пуска для ракет «земля-воздух» «Барак-8», 20 ячейками для системы точечной защиты C-Dome, 16 противокорабельными ракетами Sea Breaker, РЛС АФАР EL/M-2248 MF-STAR и двумя 324-мм торпедными аппаратами. Имеются ангар и площадка для размещения вертолета среднего класса SH-60.

Новыми ПКР планируется перевооружить три находящихся в строю корвета типа Sa'ar 5 – Eilat, Lahav и Hanit. Сейчас эти корабли имеют на борту 24 ПУ устаревших американских RGM-84C Harpoon. Менеджеры Rafael Advanced Defense Systems Ltd прекрасно осознают отличные экспортные перспективы «Разрушителя моря» на внешнем рынке оружия в сегменте от 0,5 до 1 миллиона долларов в сравнении с конкурентами, будь то Naval Strike Missile (NSM) норвежской компании Kongsberg Defense & Aerospace, MM40 Block 3 европейской компании MBDA или RBS-15 шведской Saab Bofors Dynamics, наиболее совершенными образцами противокорабельного оружия 1000-фунтового калибра западного производства.

Ракету Sea Breaker, разработанную израильтянами, относят к классу «корабль-корабль», ее можно запустить с корабельных и береговых ПУ. Маршевый полет проходит с дозвуковой скоростью (М-0,85-0,9), на высоте волн (Sea Skimmer) от двух до пяти метров в зависимости от состояния моря, и управляется с помощью мультиспектральной инфракрасной ГСН. Планер изготовлен по стелс-технологии из радиопрозрачных и радиопоглощающих (отдельные элементы фюзеляжа, экранирующие двигатель и ГСН), что затрудняет ее обнаружение радиолокационными средствами противника. Она оснащена миниатюрным двухконтурным турбореактивным двигателем TRI 60 от компании Safran Microturbo с тягой 3,73 кН с цифровой системой управления.

“Система Sea Breaker способна успешно поражать морские и наземные цели на расстоянии до 300 километров”

ПКР Sea Breaker классифицируется западными экспертами как противокорабельная ракетная система пятого поколения большой дальности благодаря наличию компьютеризированных систем наведения, управления и анализа с использованием искусственного интеллекта. Это было изначально заложено в ТТЗ на оружие, израильтяне изначально предполагали, что новая ракета должна работать при любой погоде и, если возможно, автономно в среде с недоступной системой GPS (NAVSTAR), независимо от того, будет ли она заблокирована или нет.

По мнению специалистов компании «Рафаэль», ПКР достаточно компактна: ее диаметр 300 миллиметров, длина 3980 миллиметров с раскладывающимся углепластиковыми крыльями. При своих скромных размерах Sea Breaker способна достигать цели на расстоянии до 300 километров, используя естественные укрытия: складки местности, острова и береговую линию. Кроме того, поскольку полет на такую дистанцию может занять более 20 минут, ракета может установить безопасную двухстороннюю связь с центром управления и контроля, который, используя трансляцию с ГСН ракеты на пульт оператора, может скорректировать полет, прервать миссию, переоценить ситуацию и изменить цель, отказавшись от удара по первоначальному объекту, ранее, к примеру, успешно атакованному (оценка боевого урона).

На винчестере бортового компьютера хранятся объемные (3D) оптико-электронные «портреты» всех гражданских и военных судов. На основании этой информации без участия оператора ПКР самостоятельно принимает решение, какую цель атаковать. Подобный алгоритм уже успешно применяется в более сложных и дорогих системах вооружения. Столь высоким IQ систем наведения обладают немногие комплексы: американская модернизированная тяжелая ПКР Tomahawk Block Va, советская семитонная 3M45«Гранит», а также новейшие российские ПКР 3М54 «Калибр» и 3M55 «Оникс». Но эти ракеты – «тяжелого класса», а из легких только Sea Breaker сегодня обладает самым высоким интеллектом.

Новинка компании «Рафаэль» представлена как полностью автономная и сверхточная система, способная эффективно атаковать различные стационарные и мобильные морские и наземные цели.

На онлайн-брифинге специалисты Rafael подчеркнули, что достигнутая точность удара есть результат обобщения многолетнего опыта в области управляемого вооружения, который неоднократно и эффективно проверялся в реальных боевых действиях. Высокая точность, помимо прочего, снижает сопутствующий ущерб, что особенно важно при атаке объектов в гражданской среде (торговые суда, объекты коммунального хозяйства, людской толпы).

Основываясь на собственном опыте, израильтяне хорошо понимают, что в современных конфликтах очень сложно выделить конкретные объекты на участках, где есть не только военные цели. Результатом этой многолетней работы и наблюдений является мультиспектральная инфракрасная ГСН, используемая в ракете Sea Breaker, которая должна быть адаптирована для идентификации объектов и выбора цели для атаки на основе собранной и хранящейся в бортовом компьютере ракеты базы данных. «Интеллект» системы наведения ракеты имеет возможности автоматического обнаружения цели (ATA) и автоматического распознавания цели (ATR).

Ракета должна иметь возможность эффективно действовать в прибрежных и открытых водах, а также в зонах, защищенных современными системами A2/AD (Anti Access/Area Denial). В новую ПКР заложен ряд новшеств в сравнении со состоящими на вооружении одноклассниками – в конструкции применялись стелс-технологии, она невосприимчива к электронным помехам, при полете на малой высоте над сушей ракета получила ресурс для интенсивного маневрирования, возможность синхронизировать атаку одной цели несколькими ракетами с разных направлений и высот.

Эффективность Sea Breaker обеспечивается мощной осколочно-фугасной БЧ массой 113 килограммов, созданной из боевого отделения стандартной американской 250-фунтовой авиабомбы Mark 81, которая, по мнению инженеров «Рафаэль», «благодаря точности способна нейтрализовать корабль размером с фрегат после однократного попадания». Авиабомба содержит 44 килограмма взрывчатки Tritonal.

Также важен канал передачи данных, позволяющий оператору обновлять тактическую ситуацию в режиме реального времени и принимать решения в случае форс-мажора или когда ракета самостоятельно не может идентифицировать цель. Израильтяне подчеркивают, что Sea Breaker – универсальная система, подготовленная для установки на мобильные наземные ПУ и корабли. В случае развертывания береговых батарей предполагается, что стандартное огневое подразделение должно состоять из трех ПУ, по крайней мере одного транспортного средства перезарядки ракет (MLV), одного пункта управления и контроля (CCU) с защищенной системой связи и одного транспортного средства материально-технического снабжения.

Для упрощения работы, в случае применения Израилем, предполагается, что для ракет Sea Breaker будут использоваться готовые решения, аналогичные тем, которые применяются в ЗРК – ПУ Rafael SPYDER («земля-воздух» PYthon и DERby). Представители Rafael также подчеркивали, что Sea Breaker может работать с зенитными комплексами SPYDER в единой боевой системе управления и контроля C2, основанной на мобильных пунктах управления CCU. Благодаря этому можно создать единую защиту прибрежной зоны как от угроз с воздуха, так и от кораблей противника и обеспечить поражение наземных целей неприятеля на расстоянии до 300 километров от стартовой площадки.

Стартовый вес этой ПКР – менее 400 килограммов. С другой стороны, вес всего комплекта ПУ с двумя пусковыми контейнерами и элементами управления оценивается примерно в 1,5 тонны. В результате ракеты Sea Breaker можно размещать даже на небольших кораблях водоизмещением около 100 тонн, обеспечивая этим высокую огневую мощь. В свою очередь в наземном варианте пусковые установки могут размещаться на автомобилях Ford F-350.

Конструкция береговой батареи имеет открытую архитектуру и может быть конфигурирована по требованиям заказчика с возможностью обеспечения автономной работы, а также в различных командных структурах. Кроме того, израильтяне указывают, что благодаря защищенной системе связи они могут обеспечить в реальном времени связь не только ракеты с ПКУ, но и с другими батареями и кораблями. В сочетании с системой планирования и контроля миссий AMP (Advanced Mission Planning and Control) также возможно координировать атаки, проводимые одновременно с суши и моря.

В ходе презентации израильские специалисты обратили внимание на еще одну особенность ракеты, важную с коммерческой точки зрения. Компания Rafael – владелец и производитель всех решений, используемых в изделии. Таким образом, Sea Breaker может быть легко продана на внешнем рынке без необходимости получения одобрения от третьих стран, и «Рафаэль» открыта для промышленного сотрудничества в производстве и поддержке работы комплекса ПКР Sea Breaker с потенциальными зарубежными партнерами.

Сергей Кетонов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 28 (891) за 27 июля 2021 года