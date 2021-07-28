Стратегия без критериев

Национальную безопасность России характеризует декларация обо всем хорошем

Новая Стратегия национальной безопасности с каждым разом становится все более приближенной к реальности. Действительно, путь от концепции национальной безопасности, созданной при первом президенте РФ больше для того, чтобы не отличаться от США, и мало совпадавшей с действительностью, до сегодняшнего документа – впечатляющий. От утверждения, что у России нет противников, кроме международных террористов, а главные проблемы – наследие прошлой формы государственности, кои скоро будут преодолены благодаря интеграции в мировое сообщество, до сегодняшнего анализа, который отражает внешние и внутренние вызовы и угрозы для Российской Федерации.

Вместе с тем стратегия подразумевает не только перечень проблем, стоящих перед государством и обществом, но и анализ причин, их породивших, а главное – путей преодоления проблемных ситуаций, сроков и указаний на силы, средства и тех, которые несут ответственность за состояние дел. Несомненным достоинством предыдущей стратегии являлось наличие основных показателей состояния национальной безопасности. Действительно, без этих данных не представляется возможным оценить действия органов государственной власти и местного самоуправления, гражданского общества в достижении целей, обозначенных в подобном документе. За время ее действия ни в одном документе публично не была дана оценка степени выполнения задач в сфере парирования угроз и вызовов нацбезопасности.

“За последние пять лет 40 миллионов человек имеют доходы ниже минимального. При этом в России 117 миллиардеров, что в два раза больше, чем у Великобритании (56), Италии (51), Японии (49), и в три раза выше, чем во Франции (42), но меньше, чем в США – 724 и Китае – 239”

Контроль за реализацией документа возложен на секретаря Совета безопасности, и он ежегодно докладывает президенту Российской Федерации о результатах, однако об этом общественности ничего не известно, тем более что основные показатели состояния национальной безопасности не носят закрытого характера и их можно найти на официальном сайте Росстата.

Более того, в новой стратегии не подведены итоги работы в сфере реализации государственной политики за истекший период. Можно сколь угодно ерничать относительно документов съездов КПСС, однако нельзя не признать очевидного факта, а именно – обозначалась проблема, стоящая перед государством и обществом (с четким указанием причины, ее вызвавшей), давались четкие указания – кому, какими силами и средствами и к какому сроку решить вопрос, анализировалась степень достижения поставленных задач с кадровыми выводами и ставилась новая проблема. Далее каждые четыре года или пять лет все повторялось. Все понимали степень ответственности за порученный участок работы и то, что программные документы государственного планирования никоим образом не должны быть похожи на перечень благих пожеланий.

Оценки и свершения

Напомним, что основными показателями, необходимыми для оценки состояния национальной безопасности, за истекший период были указаны:

удовлетворенность граждан степенью защищенности своих конституционных прав и свобод, личных и имущественных интересов, в том числе от преступных посягательств;

доля современных образцов вооружения, военной и специальной техники в Вооруженных силах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах;

ожидаемая продолжительность жизни;

валовой внутренний продукт на душу населения;

децильный коэффициент (соотношение доходов 10 процентов наиболее обеспеченного населения и 10 процентов наименее обеспеченного населения);

уровень инфляции;

уровень безработицы;

доля расходов в валовом внутреннем продукте на развитие науки, технологий и образования;

доля расходов в ВВП на культуру;

доля территории Российской Федерации, не соответствующей экологическим нормативам.

Исходя из открытых данных, можно сопоставить основные показатели за истекший период, чтобы отследить динамику и степень их выполнения.

Довольно трудно сопоставить данные удовлетворенности граждан уровнем защищенности конституционных прав и свобод, личных и имущественных интересов, для этого необходимо поднять судебную статистику. Однако не все идут в суд за защитой своих интересов от чиновничьих злоупотреблений. Низкие пороги явки на выборах представительных органов власти различных уровней свидетельствуют о том, что значительная часть граждан не доверяет органам власти, в том числе в вопросе защищенности своих конституционных прав и свобод, личных и имущественных интересов. Что касается криминальной ситуации, то, по данным Генеральной прокуратуры России, в 2016 году зарегистрировано 2 160 063 преступления, в 2020-м – 2 044 221 преступление. Как видно, прогресс в деле борьбы с криминалом не впечатляет. По-прежнему уровень доверия населения к органам МВД невысок, а периодические громкие коррупционные преступления и связанные с ними отставки в среде высокопоставленных функционеров дополняют картину.

Далее, доля современных образцов вооружения, военной и специальной техники в Вооруженных силах Российской Федерации постоянно озвучивалась руководством Минобороны, а состояние этого показателя в других войсках, воинских формированиях и органах не представляется возможным оценить, так как этих данных в открытой печати не публиковалось, что довольно странно (по сравнению с техническим потенциалом МО РФ эти войска и воинские формирования обладают небольшим объемом и номенклатурой вооружения и военной техники). Итак, доля современных образцов вооружения и военной техники в ВС РФ в 2015 году составляла 47 процентов, а в 2020-м – уже 71 процент. В Стратегических ядерных силах – больше 80 процентов. И в настоящее время этот показатель наращивается, что признано даже нашими геополитическими противниками.

За истекший период, по данным Росстата, продолжительность жизни в Российской Федерации в 2015 году составляла 71,22 года, а в 2020-м достигла 73,87 лет. Однако, по данным того же Росстата, прирост достигнут за счет увеличения продолжительности жизни женщин, мужчины живут значительно меньше.

С этим показателем непосредственно связана и демографическая ситуация. В 2015 году (с учетом вхождения Крыма в состав России) в стране насчитывалось 146,3 миллиона человек, а по итогам 2020 года убыль населения РФ (соотношение числа умерших и родившихся) составила 688,7 тысячи человек, более чем в два раза превысив показатель 2019 года и достигнув рекордных значений с 2005 года (тогда убыль населения составила 846,6 тысячи человек). Совокупная численность населения страны на 1 января 2021 года составила 146,24 миллиона человек. Первые лица правительства публично признали, что демографическая ситуация в стране продолжает ухудшаться.

По ВВП на душу населения в 2015 году приходилось 23 700 долларов. В 2020-м объем ВВП на душу населения по ППС за этот год в России равен 30 522 долларам.

Как видно, этот показатель мало связан с качеством жизни ввиду того, что продолжается убыль населения. Однако естественным может быть только прирост населения – убыль всегда противоестественна и связана с материальными условиями существования и эффективностью системы государственного управления.

Бедность как критерий

В этой связи более уместен такой показатель состояния национальной безопасности, как уровень бедности (ежемесячный доход на душу менее прожиточного минимума). За последние пять лет 40 миллионов человек имеют доходы ниже минимального. При этом в России 117 миллиардеров, что в два раза больше, чем у Великобритании (56), Италии (51), Японии (49), и в три раза выше, чем во Франции (42), но меньше, чем в США – 724 и Китае – 239.

С этим показателем связан следующий критерий, указанный в предыдущей стратегии, – децильный коэффициент (соотношение доходов 10 процентов наиболее обеспеченного населения и 10 процентов наименее обеспеченных). В 2015-м он был равен 7,1, в 2020-м – уже 15,6. Двукратный рост – путь к поляризации общества в условиях ведущейся против России гибридной войны.

По данным Росстата, инфляция в 2015-м составила 12,9 процента. Уровень инфляции в целом за 2020-й – 4,91 процента. По каким видам продуктов и товаров в период пандемии инфляция соответствовала этим значениям, не сообщалось.

Уровень безработицы в России в 2015-м составлял, по данным Росстата, 885,6 тысячи зарегистрированных безработных. В 2020 году этот показатель составил около 4,321 миллиона человек. Динамика налицо.

Доля расходов в валовом внутреннем продукте на развитие науки, образования и культуры в 2015 году соответственно 1, 4,14 и 1,2 процента ВВП. В 2020-м эти показатели составили 1,03, 3,6, 1,4 процента. Очевидно, что положительная динамика отсутствует.

Что касается доли территории Российской Федерации, не соответствующей экологическим нормативам, то ввиду размытости нормативов и отсутствия информации проследить степень обеспечения национальной безопасности в данной сфере затруднительно.

Таким образом, краткое сопоставление объективных показателей национальной безопасности Российской Федерации в различных сферах жизнедеятельности, указанных в предыдущей стратегии, приводит к выводу, что наиболее полно реализованы положения в Вооруженных силах Российской Федерации, как самом дееспособном сегодня органе исполнительной власти.

Что касается большинства остальных показателей, то следует признать, что они зависят от эффективности внутренней политики и работы экономического блока правительства.

Можно правильно оценивать ситуацию в области внутренних и внешних угроз национальной безопасности, но пока в России стратегией безопасности занимаются одни, а деньгами ведают другие, положительной динамики роста добиться трудно. Не с этим ли связано отсутствие показателей состояния нацбезопасности во вновь утвержденной редакции стратегии?

Пока положения этого документа не станут приоритетом при отправлении законотворческой деятельности (вплоть до дачи заключения на целесообразность принятия закона со стороны экспертов Совета безопасности), а внутренняя политика не будет согласовываться с ее положениями, ситуация останется неизменной – стратегия сама по себе, массив законов и подзаконных актов (которые порой противоречат положениям стратегии) существуют отдельно, как и деятельность чиновников различных ведомств.

Отсутствие ответственности за реализацию стратегии, достижение поставленных в ней целей и решение вполне конкретных задач приведет к тому, что данный документ пополнит длинный список программ стратегического планирования, которые не выполняются или выполняются частично, что по сути лишь имитация действий, не оказывающая влияния на реальность.

Григорий Никоноров, кандидат философских наук

Игорь Родионов, кандидат технических наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 28 (891) за 27 июля 2021 года