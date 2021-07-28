Пушечное мясо по дешевке

Украина уже стала восточным флангом НАТО

Президент России Владимир Путин в статье «Об историческом единстве русских и украинцев» заявил, что «мы никогда не допустим, чтобы наши исторические территории и живущих там близких для нас людей использовали против России». Но чего стоят эти слова, если НАТО фактически уже полностью господствует на Украине…

Накрытые тенью Мазепы

Украина стремится в НАТО, но ее пока туда не пускают. Согласно заявлению исследовательской службы конгресса США, она не может быть принята в НАТО, так как ВСУ все еще недотягивают до стандартов альянса. В частности, состояние украинской военной техники оставляет желать лучшего. Кроме того, в стране так и не смогли создать прослойку профессионального младшего командного состава. Но это дипломатическая отговорка. НАТО и не стремится юридически принимать Украину в свои ряды. Зачем Западу лишние проблемы, если войска альянса и так хозяйничают на ее территории?

Это еще три года назад подтвердил бывший президент Украины Петр Порошенко на международной конференции «Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед»: «Сегодня нет тех, кто будет отрицать, что реваншистская политика Кремля против Украины стала общим вызовом для всей евроатлантической безопасности. Без сильной Украины, которая уже сейчас превратилась де-факто в восточный фланг НАТО, точно не может быть и речи о стабильном евроатлантическом пространстве».

“Де-юре вопрос вступления Украины в НАТО оформлять и не нужно. Американцы в любое время могут воспользоваться ее воздушными коридорами и пространством. Все украинские аэродромы и полигоны к услугам НАТО”

Потому де-юре вопрос вступления Украины в НАТО оформлять и не нужно. Американцы в любое время могут воспользоваться ее воздушными коридорами и пространством. Все украинские аэродромы и полигоны к услугам НАТО. Закончившиеся многонациональные маневры Sea Breeze еще раз это показали. Что подтвердили и подразделения вооруженных сил Великобритании на полигоне Широкий Лан в Николаевской области, проводя совместные с ВСУ маневры Cossak Mace 2021 («Казачья булава»), в которых участвовали представители Дании, Швеции, Канады и США, а также штабная группа Литовско-польско-украинской бригады (ЛИТПОЛУКРБРИГ). Главными действующими участниками «Казачьей булавы» от Великобритании был батальон Королевского шотландского полка, входящий в состав совместной группы высокой готовности НАТО, а от ВСУ – 54-я отдельная механизированная бригада оперативного командования «Восток», не раз воевавшая с ополченцами в Донбассе.

В учениях были задействованы около 2 тысяч военнослужащих и более 300 единиц военной техники. Проходили они под общим руководством командующего сухопутными войсками Украины генерал-полковника Александра Сырского. По словам украинского полковника Владимира Кокорева, учения «Казацкая булава – 2021» являются «важным шагом на пути к евроатлантической интеграции» Украины. «Они усилят оперативные возможности наших войск, улучшат уровень взаимосовместимости между подразделениями и штабами ВС Украины и Соединенного Королевства, а также США, Канады, Королевства Швеция и других членов НАТО. Война на востоке Украины – это угроза не только для Украины, но и для безопасности и стабильности всех стран Европы и мира. Наши партнеры абсолютно солидарны в этом вопросе», – подчеркнул он.

Как добавил Кокорев, Украина и страны НАТО объединились в рамках учений «для преодоления нынешних вызовов и поиска механизмов адекватной реакции на них».

В свою очередь командир 4-го батальона Королевского полка Шотландии полковник Алестия Хэмпенстол заявил, что маневры «Казацкая булава – 2021» якобы «помогут обеспечить безопасность и суверенитет Черноморского региона», а также «подтвердят непоколебимую преданность Великобритании международной стабильности». Какая-то тарабарщина.

В основе всего – провокации

Одной из главных целей этих учений, по заявлению Киева, была «отработка вопросов ведения наступательных и оборонительных действий под руководством многонационального штаба с крымского направления». Подобные провокационные действия отрабатывались силами НАТО и их партнерами в рамках наземной составляющей учений Sea Breeze 2021 на полигоне Олешковские пески (Херсонская область). Полигон, который находится в 60 километрах от сухопутной границы с Крымом, для таких маневров был задействован впервые. В боевую тактическую группу помимо украинского батальона морской пехоты вошли рота спецназа США, а также русскоговорящий состав взводов из 31-го батальона 3-й пехотной бригады ВС Грузии и 22-го миротворческого батальона Молдавии. Украинское телевидение с восторгом рассказывало и показывало высадку десанта с конвертопланов. Это, как известно, аппараты спецназа США. И понятно, что на учениях именно американцы в реальных условиях отрабатывали свою выучку, когда основной ударной силой будут украинцы.

На маневрах активно применялся не только спецназ, но и авиация НАТО, в том числе турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2. Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа сообщил СМИ, что в рамках Sea Breeze турецкие беспилотники применяются на море, чтобы координировать действия как флота, так и пехоты, а подготовку украинских расчетов БЛА ведут турецкие специалисты. После окончания учений, по словам Неижпапы, ударные дроны «будут мониторить ситуацию вокруг Азовского и Черного морей». А Москва на действия Анкары, не признавшей Крым территорией РФ и вооружающей Украину, стыдливо закрывает глаза. Более того, Турция, кроме беспилотников, вооружает Украину новыми кораблями. Что подтвердил президент Украины Владимир Зеленский: «Наши турецкие друзья активно поддерживают и развитие корабельного состава ВМС Украины. Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции и будет достроен на украинских верфях до конца 2023-го». Кроме того, по словам Зеленского, вскоре Украина получит новую партию турецких Bayraktar, которые передадут в состав морской авиации.

С 11 по 19 июля украинцы участвовали вместе с натовцами в учениях «Бриз-2021», которые проходили на территории Болгарии. Под руководством натовских инструкторов в Киевской области прошли учения по обороне украинской столицы «Междуречье-2021».

Что касается реакции на статью Путина, то украинский президент заявил, что у него пока нет времени ознакомиться с ней детально. Это и понятно. У Зеленского другие приоритеты. Во Львовской области при участии США 17 июля начались новые масштабные учения Литовско-польско-украинской бригады под названием «Три меча – 2021». По сообщению Генштаба ВСУ, эти учения впервые проводятся на территории Украины. И их задача – укрепить и углубить партнерство и войсковое взаимодействие Люблинского треугольника – Польши, Литвы, Украины.

В них принимает участие около 1200 военнослужащих и более 200 единиц военной техники. От Украины в маневрах «Три меча» участвует подразделение 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБ) вооруженных сил Украины, которое укомплектовано контрактниками, набранными в западных областях страны, где население традиционно настроено антироссийски. Украинские десантники наряду с батальоном «Айдар» имеют богатый опыт боевых действий в Донбассе. Учения продлятся до 30 июля.

Как видим, Зеленскому не так уж важно, в составе НАТО его страна или нет. В феврале он подписал закон «Об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях». В нем говорится, что в текущем году на территории Украины в учениях примут участие около 11 тысяч иностранных военнослужащих.

Украина и США также запланировали совместные учения Rapid Trident, которые, как информируют украинские СМИ, намечены на сентябрь. В них задействуют более 4 тысяч военных из стран НАТО и государств-партнеров. В украинской Госпогранслужбе уточнили, что эти тренировки будут носить «революционный характер», во время их проведения сформируют многонациональные подразделения – «военные зарубежных стран будут интегрированы в украинские батальоны».

И пока натовцы усиленно осваивают территорию Украины, президент России Путин пишет статьи, а его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказывает нам о «красных линиях» России: «Это красная линия. Украина – не самостоятельное государство, это государство, которое находится под прямым влиянием напряженности по всему периметру наших границ. Для президента Путина это является очень большой, глубокой обеспокоенностью. Это является, наверное, причиной для принятия мер по обеспечению безопасности наших границ, по обеспечению того самого паритета на европейском континенте. Ни у кого не должно быть сомнений, что президент Путин понимает всю потенциальную опасность таких устремлений Украины, и глава РФ, руководство России заранее занимаются архитектурой тех мер безопасности, которые застрахуют нас на случай продолжения этих провокационных проявлений Украины».

Что тут скажешь? Видимо, такая статья необходима, хотя лучше, чтобы она появилась еще задолго до 2014 года. Ведь линии все давно пройдены, получается, нас просто водят за нос. Страны НАТО решили, что де-юре Украину нельзя принимать в НАТО (Россия против). Но де-факто – можно. Реально Украина уже в НАТО. Ее вооруженные силы строят по шаблонам НАТО, лучшие инструктора обучают солдат на украинских полигонах. В страну поступает натовское вооружение из США, Польши, Прибалтики, Великобритании, Румынии, Германии, Турции. На Украине уже развертываются натовские станции слежения за Россией, над Украиной летает авиация НАТО и отрабатывает удары по России, осуществляет разведывательные действия.

Почему мы молчим

Хозяевами себя на Украине чувствуют и разведчики НАТО. Минские соглашения подразумевают, что на территории конфликтующих сторон не должно быть иностранных военных, вооружения и так далее. А почему Россия об этом молчит? Почему мы не выступили с жестким заявлением, когда строили базу НАТО в Очакове, когда аэродромы Украины принимали военные борта из стран НАТО с вооружением, солдатами, оборудованием, когда инструктора стран НАТО натаскивают и готовят солдат Украины не против Донбасса, а уже против России?

«Мы считаем, что мы сильные и благородные. А мы просто идиоты! – такое мнение по поводу действий НАТО на Украине высказал один из моих коллег. – Вернее, простодушные, кто верит в «красные линии». А те, кто вооружает Украину, чьи военные находятся на ее территории, сейчас громче всех орут, что Россия нарушает Минские соглашения, и вводят санкции. Для чего? Чтобы максимально запутать, ослабить и обезоружить».

Действительно, почему об этом молчат все наши дипломатические представители, которые должны бить в набат после каждого убитого человека на Донбассе, каждого иностранного военного на территории Украины, каждого поставленного «Джавелина» во всех международных инстанциях? Быть может, нас устраивают санкции или мы хотим повторения 1941 года, когда враги дошли до Москвы и Волги? Надеемся, что враг ограничится Донбассом? Зря. Под угрозой уже вся Россия.

Не каждый согласится, возможно, с таким жестким мнением. Но и игнорировать его нельзя.

Валерий Громак, капитан 1-го ранга в отставке

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 28 (891) за 27 июля 2021 года