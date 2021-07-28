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Известия.ru

Безос предложил NASA $2 млрд в обмен на участие в лунной программе

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/x99

Основатель Amazon Джефф Безос в открытом письме обратился к руководству NASA с предложением выделить Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства $2 млрд в обмен на участие его космической компании Blue Origin в подготовке миссий на Луну.

В частности, предполагается, что с компанией Безоса будет заключен контракт и она займется разработкой посадочного модуля для лунной программы «Артемида». Если NASA согласится на такие условия, Blue Origin откажется от выплат по контракту на сумму до $2 млрд в этом фискальном году и в двух последующих годах.

«Это предложение не является отсрочкой, а полным отказом от этих требований», — отмечается в письме.

Кроме того, как отметил Безос, Blue Origin самостоятельно профинансирует разработку и запуск на низкую околоземную орбиту элемента для посадки на Луну. Взамен компания предлагает NASA заключить контракт с фиксированной ценой на эту работу и покрыть любой перерасход средств на разработку системы из своего бюджета, также Blue Origin обязуется защитить NASA от проблем с ростом расходов партнеров.

В апреле победителем по проведенному NASA конкурсу на разработку системы для высадки человека на поверхность Луны была объявлена SpaceX Илона Маска, сумма контракта составила $2,89 млрд. Blue Origin также участвовала в конкурсе и после проигрыша подала жалобу на решение управления.

Ранее, 20 июля, Джефф Безос совершил успешный суборбитальный полет. Он опубликовал в Instagram видео из капсулы во время нахождения в космосе. Безос также отметил, что его компания Blue Origin осуществит еще два пилотируемых полета в 2021 году.

Корабль New Shepard стартовал с пусковой площадки Blue Origin в Ван-Хорне в американском штате Техас. Через пять минут после старта капсула с людьми отделилась от ракеты-носителя и продолжила подниматься выше. Капсула находилась на высоте около 106 км над Землей, поднявшись над условной границей между атмосферой Земли и космосом — на так называемой линии Кармана. После этого Безос и его брат Марк, 82-летняя летчица Уолли Фанк и 18-летний Оливер Дэймен провели несколько минут в невесомости. Продолжительность полета составила около 11 минут.


11 июля сообщалось, что Джефф Безос поздравил британского миллиардера и владельца Virgin Galactic Ричарда Брэнсона с успешным полетом к границе космоса.

Космолет был запущен с космодрома в штате Нью-Мехико. Самолет-носитель Eve поднял его на высоту около 15 км. Затем ракетоплан отсоединился от носителя и запустил собственный двигатель, поднявшись на высоту более 80 км. Экипаж на несколько минут смог испытать состояние невесомости. После этого аппарат начал снижение и совершил успешную посадку на космопорте.

Отмечалось, что это первый в истории запуск корабля компании с полным экипажем.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Компании
Blue Origin
NASA
SpaceX
Virgin Galactic
Персоны
Илон Маск
Проекты
Луна
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