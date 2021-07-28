Для чего высокозащищенную "Ладогу" отправили на Северный Кавказ

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

На базе Т-80 создано около десятка боевых и специальных машин. Среди них выделяется уникальное, действительно не имеющее аналогов высокозащищенное транспортное средство "Ладога", прозванное "Танком ядерного апокалипсиса".

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

В разное время об этой машине было подготовлено множество различных публикаций. Достаточно подробно рассказывалось о том, как успешно она выполняла различные задачи в зоне Чернобыльской аварии.

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

Интерес к ней проснулся снова, когда одна такая машина оказалась в парке "Патриот" в Каменск-Шахтинском. Здесь любой желающий может познакомиться с "газотурбинным спецтранспортом".

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

В пояснительных материалах она представлена как командно-штабная машина, предназначенная для автономного управления войсками высшим командным составом в условиях применения противников оружия массового поражения.

Интересно, что фотографии с "Ладогой" появлялись в Сети в начале нулевых и были, по всей видимости, сделаны на территории Чечни, тогда в СМИ писали об использовании там командно-штабной машины на базе Т-80.

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

Если это правда, то получается, что редкая тяжелая КШМ ленинградская разработка выполняла задачи на территории бывшего Северо-Кавказского военного округа. Возможно, со временем появится больше информации об этом. В любом случае, замечательно, что стала музейным экспонатом, а не отправлена на металлолом.