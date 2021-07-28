С «Бала» на корабль: Минобороны отработает перекрытие Финского залива

Минобороны вскоре проведёт крупные учения береговых войск Ленинградской военно-морской базы по защите Санкт-Петербурга с моря. Одним из их компонентов станет отработка создания минной позиции в Финском заливе. Её постановку сымитируют корабли Балтийского флота. Одновременно на острове Котлин под Кронштадтом впервые разместят новейшие комплексы «Бал» и «Бастион». Эксперты отмечают, что это позволит полностью перекрыть для возможных противников весь Финский залив.

Минобороны вскоре проведёт крупные учения береговых войск Ленинградской военно-морской базы по защите Санкт-Петербурга с моря. Одним из их компонентов станет отработка создания минной позиции в Финском заливе. Её постановку сымитируют корабли Балтийского флота. Одновременно на острове Котлин под Кронштадтом впервые разместят новейшие комплексы «Бал» и «Бастион». Эксперты отмечают, что это позволит полностью перекрыть для возможных противников весь Финский залив.

Минно-ракетный заслон

Учения Ленинградской военно-морской базы станут частью подготовки к крупнейшим в этом году стратегическим маневрам «Запад-2021», которые пройдут на полигонах России и Белоруссии с 10 по 16 сентября. Береговые ракетные комплексы (БРК) временно перебросят на остров Котлин и развернут на ранее необорудованных позициях, рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны.

На коллегии военного ведомства 31 мая министр обороны Сергей Шойгу отметил увеличение активности сил НАТО на Балтике. По его словам, с 2016 года корабли альянса 18 раз выходили на дистанцию пуска крылатых ракет. Только за прошлый год отмечено три таких инцидента вблизи от Калининградской области. Он отметил также возросшие масштабы оперативной и боевой подготовки блока у границ России.

В июне о том, что береговые ракетные части в Ленинградской и Калининградской областях пополнились подразделениями подвижных береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» сообщил командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов. Ракетчики уже приступили к боевым тренировкам.

В ходе предстоящих учений флот будет тренироваться устанавливать минные поля в районе острова Мощный или Гогланд под прикрытием ракетных комплексов, предположил военный историк Дмитрий Болтенков.

— По сути, это восстановление идей минно-артиллерийских позиций прошлого века, времен Николая II или Сталина, но уже на совершенно новом техническом уровне, — пояснил эксперт. — В связи с особым расположением Санкт-Петербурга на побережье Балтийского моря вопросы его безопасности волновали властей нашей страны начиная с Петра Первого. Всегда была вероятность, что противник морским путем нанесёт удар по столице, высадит десант и захватит её.

При размещении новейших ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» на Котлине они смогут закрыть вход в Финский залив, начиная с Ханко и Мазурских островов. Это полностью защищает второй по величине город страны от возможного удара с моря. Учитывая сохраняющееся современное значение города на Неве несложно понять, насколько важны такие тренировки, заключил Дмитрий Болтенков.

Щит северной столицы

Остров Котлин с самого основания Санкт-Петербурга стал ключевым объектом для морской обороны новой столицы. В 1704 году на нём разместили береговые батареи и построили рядом на искусственном острове форт Кроншлот. Это позволило полностью контролировать единственный узкий фарватер, по которому могли пройти к городу вражеские военные корабли.

В 1705-м крупная шведская эскадра в ходе двухмесячной кампании так и не смогла прорваться через фарватер мимо Котлина, хотя по огневой мощи значительно превосходила молодой российский флот на Балтике. Десанты шведов на остров также были отбиты с большими потерями для них.

Впоследствии на острове заложили мощную крепость и город Кронштадт. В XVIII-XIX веках рядом с ним на искусственных насыпных островах построили цепь каменных многопушечных фортов, перегораживающую весь Финский залив к северу и югу от Котлина. По мере развития военного дела и артиллерии систему морской обороны северной столицы непрерывно совершенствовали, и она так и осталась неприступной даже для противников, имеющих над Россией перевес в силах флота.

— Ещё в царское время с появлением минного оружия и дальнобойных артиллерийских систем вокруг Котлина начали создаваться минно-артиллерийские позиции, — рассказал Дмитрий Болтенков. — Минные поля выставлялись под прикрытием артиллерийских установок калибра 305 мм — знаменитых фортов «Ино» и «Красная горка». Затем так же был перекрыт противнику вход в Финский залив в районе полуострова Ханко. Там разместили мощную железнодорожную артбатарею и предусмотрели постановку минных полей в случае войны.

В годы Великой Отечественной войны Кронштадт не был взят врагом и оставался главной базой для крупных кораблей Балтфлота. Их артогонь и пушки мощных береговых фортов не позволили немецким и финским войскам войти в Ленинград.

В 2011 году было завершено строительство дамб, соединивших Котлин с обоими берегами Финского залива. По проложенным на них автодорогам можно своим ходом оперативно перебрасывать на остров и с него береговые ракетные комплексы и другие вооружения.

Не путать берега

В последние годы Россия активно совершенствует оборону на Балтике, укрепляет береговые силы флота, в том числе ракетно-артиллерийские войска. Их перевооружают с устаревших комплексов «Редут» и «Рубеж» на новейшие «Бастион» и «Бал».

Расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» вошли в боевой состав Ленинградской военно-морской базы с конца прошлого года. Размещены современные БРК и в Калининградской области.

Береговой ракетный комплекс «Бал» поступил на вооружение в 2008 году. Он предназначен для защиты побережья и проливов, в том числе и для прикрытия военно-морских баз. «Бал» обладает возможностью стрелять как одиночными ракетами, так и залпами до 32 штук. После перезарядки, которая занимает 30–40 минут, БРК готов произвести повторный залп.

Мобильный «Бал» построен на шасси МЗКТ-7930 и включает до двух самоходных командных пунктов и до четырех пусковых установок с восемью крылатыми ракетами Х-35/Х-35У каждая, плюс транспортно-перегрузочные машины. Дальность действия достигает 260 км. Благодаря новейшей системе навигации комплекс быстро меняет стартовые позиции и развёртывается всего за 10 минут.

Уникальный комплекс «Бастион» с 24 сверхзвуковыми «Яхонтами» принят на вооружение в 2010 году. Он способен поражать цели на расстоянии до 600 км. За счет особой радиолокационной головки самонаведения эти ракеты с особой точностью могут уничтожать не только корабли, но и наземные цели.

Сирийский опыт показал, что «Бастионы» можно эффективно применять по стационарным наземным целям, пунктам управления, радиолокационным станциям, вертолетным площадкам, аэродромам и артиллерийским батареям.

Антон Лавров

Анна Черепанова